WoW hat endlich eine Lösung für all das, was im Raid immer so nervt

Wie schnell man die verschiedenen Stufen freischaltet und ob das auf allen Schwierigkeitsstufen gleichermaßen schnell geht, ist noch nicht bekannt. Es bleiben wohl die ersten Tests abzuwarten, bis wir konkret wissen, wie schnell die einzelnen Boni freigeschaltet werden. In jedem Fall ist das aber eine nette Dreingabe, dass man passiv beim Raid noch zusätzliche Belohnungen freischaltet und sogar das beliebte Dinar-System in Teilen übernommen hat. Bis der Raid erscheint, könnt ihr euch auf der Sireneninsel noch einige Transmogs verdienen.

Was für Belohnungen gibt es? Die Boni sind extrem umfangreich und bringen einige hübsche Upgrades, die sich Raid-Fans lange gewünscht haben. So könnt ihr euch nach einem Wipe wiederbeleben – und das ganz ohne Seelenstein. Ein Auktionshaus, Berufstische oder auch schnelleres Essen von Buff-Food gehören dazu.

Gänzlich neu sind Ruhm-Fraktionen für Raids strenggenommen nicht. Schon früher hatten Raids eigene Ruf-Fraktionen, wie etwa im geschmolzenen Kern oder in Ahn’Qiraj. Das hatte aber deutlich weniger Funktionalität als in diesem Fall.

Eines der großen Highlights von World of Warcraft wird im kommenden Patch 11.1 Undermine(d) der neue Raid „Die Befreiung von Lorenhall“. Denn hier will Blizzard etwas neues ausprobieren und langjährige Probleme mit einem System lösen, das auch schon bei anderen Schwierigkeiten geholfen hat. Denn der neue Raid bekommt ein Ruhm-System, das jede Menge Belohnungen und Annehmlichkeiten im Raid freischaltet.

Viele kleine Verbesserungen sorgen in Patch 11.1 von World of Warcraft für mehr Spaß im Raid. Es werden Probleme behoben, die es seit 20 Jahren gibt.

