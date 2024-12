WoW: Die Sireneninsel ist ein Traum für Rollenspieler – So viele coole Items

Auf der neuen Insel in World of Warcraft erhalten Rollenspieler eine Menge cooles Zeug. Da geht ein kleiner RP-Traum in Erfüllung.

Die Sireneninsel in Patch 11.0.7 von World of Warcraft dürfte die allermeisten Spielerinnen und Spieler nur für einige Stunden unterhalten. Alle paar Tage holt man sich ein Upgrade ab, macht eine Handvoll Quests – fertig. Doch es gibt jede Menge neue Freischaltungen auf der Insel, die vor allem RP-Fans einige gute Dienste erweisen werden.

Um welche Items geht es? Auch wenn es an reinem Content auf der Sireneninsel relativ wenig gibt – Freischaltungen gibt es dort deutlich mehr. Während Transmog aller Art ohnehin schon die Herzen von RP-Fans (und auch allen anderen Transmog-Fetischisten) höher schlagen lässt, gibt es auch verschiedene Spielzeuge, die interessante und besondere Effekte haben.

So haben die Quartiermeister verschiedene Kisten im Angebot, die direkt in der Spielzeug-Sammlung landen. Die Kisten haben quasi keine Abklingzeit, geben bei Benutzung aber mehrere Optionen – so kann man etwa ein Buch in der Hand halten, einen Lageplan studieren, die Kiste einfach tragen oder sich darauf setzen.

Warum ist das so hilfreich? Rollenspiel in World of Warcraft ist ziemlich facettenreich und so ziemlich alle in der RP-Community sehnen sich nach mehr Möglichkeiten, den eigenen Charakter oder die Umgebung zu modifizieren. Darum sind zum Beispiel die Zelte aus Dragonflight extrem beliebt (und machen manche Leute reich), während Ingenieure mit der Wettermaschine dafür gesorgt haben, dass viele RP-Events eine schönere Atmosphäre haben.

Wenn Spielzeuge und Gegenstände es nun erlauben, dass die Charaktere für längere Zeit – und vor allem ohne elendige Abklingzeit – neue Positionen einnehmen können, ist das eine klare Bereicherung für das Rollenspiel.

Es lohnt sich – ganz besonders als RP-Fan – einen längeren Blick auf die verschiedenen Händler zu werfen. Neben dem Transmog und den Spielzeugen gibt es auch etwas heilige Kristalle, mit denen man für lange Zeit einen Lichtstrahl kanalisieren kann. Wunderbar für alle, die auch im RP gerne mal eine Heilung wirken wollen, die während des Tippens der nächsten Chat-Nachricht nicht direkt verraucht.

Habt ihr euch auch schon den coolen Prismatischen Schnappdrachen als Reittier geholt?