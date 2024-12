WoW: Patch 11.0.7 ist live – Das müsst ihr jetzt erledigen

Der neuste Patch von World of Warcraft ist live. Wir verraten euch, was ihr noch heute auf der Sireneninsel erledigen müsst, um vorne dabei zu sein.

In World of Warcraft wurde heute, am 18.12.2024, der Patch 11.0.7 veröffentlicht. Obwohl es sich dabei nur um einen relativ kleinen Patch handelt, gibt es doch einige Dinge zu tun, um das maximale aus dem Update und dem eigenen Charakter zu holen. Wir verraten euch, was ihr am besten so bald wie möglich erledigen solltet, damit ihr nicht zurückfallt und von den neuen Boni profitiert.

Was sollte man heute erledigen? Als Erstes solltet ihr heute die Quest in Dornogal im Hauptgebäude des Rates annehmen. Nach wenigen Missionen steigt ihr daraufhin auf einen Zeppelin und könnt zur Sireneninsel reisen.

Auf der Insel folgt ihr einfach der Hauptquestreihe, die euch nach wenigen Schritten bereits mit dem Ring „Circes Reif“ belohnt. Der Ring startet auf Itemlevel 639 und kann noch in dieser Woche auf 642 aufgewertet werden.

Wichtig ist allerdings, dass ihr die wichtigen Spezialsockel, die Citrine, freischaltet. Ihr bekommt sie durch die wöchentlichen Quests und die Ausgrabungen auf der Insel.

Da zum Start eines Patches besonders viele Spielerinnen und Spieler vor Ort sein werden, solltet ihr diese „Welle“ nutzen. Denn dann wird regelmäßig eine Ausgrabung starten und der damit verbundene Mini-Boss freigeschaltet.

Wenn ihr vier verschiedene Citrine besitzt, habt ihr für diese Woche alle bisher bekannten gesammelt.

Der Ring „Circes Reif“ dürfte für alle Klassen und Spezialisierungen für den Rest der Saison „Best in Slot“ sein, spätestens nach einigen Aufwertungen. Ihr solltet ihn also so früh wie möglich freischalten.

Drei Ausgrabungen könnt ihr befeuern – und dafür Belohnungen erhalten.

Was kann man noch machen? Nachdem ihr den Ring aufgewertet habt, habt ihr den „Pflichtteil“ im Grunde erfüllt. Jetzt habt ihr noch folgende Optionen:

Schaltet den Ring auch für Zweitcharaktere frei. Ihr könnt einen großen Teil der Quests dabei überspringen, sodass Twinks schneller nachziehen können.

Besucht nach Abschluss aller Quests die Sturm-Variante der Insel. Dort sind viele Elite-Feinde, weitere seltene Feinde und neue Quests.

Sammelt auf der Insel Flammengesegnetes Eisen. Diese neue Währung könnt ihr für Transmog und Reittiere ausgeben. Ihr benötigt sehr viel Flammengesegnetes Eisen, bekommt es aber für fast jede Aktivität. Außerdem könnt ihr die Währung auch auf Zweitcharakteren farmen und ausgeben.

Ist es schlimm, wenn man zurückfällt? Nein, das ist es nicht. Es gibt zwar jede Woche ein Upgrade-Item, um den Ring aufzuwerten, aber wenn man eine Woche verpasst, ist das nicht schlimm. In dem Fall haben nämlich seltene Feinde auf der Insel eine Chance, ein zusätzliches Upgrade-Item zu droppen, sodass ihr stets auf den aktuellen Stand aufschließen könnt, selbst wenn ihr mal eine Woche nicht spielen könnt.

Kommt da noch mehr? Ja, noch nicht alle Inhalte aus Patch 11.0.7 sind zugänglich. Vor allem die Epilog-Questreihe rund um den Niedergang von Dalaran ist aktuell noch gesperrt. Wenn man bei Khadgar vorbeischaut, kann man dort einen Timer sehen, der noch über 20 Tage lang runtertickt – demnach wird diese Geschichte erst Anfang 2025 spielbar sein.

Habt ihr euch Patch 11.0.7 bereits angeschaut? Wie gefällt euch die Sireneninsel und was ist eure Meinung zu dem übermächtigen Ring? Eine coole, temporäre Neuerung? Oder nur etwas Nerviges, das man schon bald wieder vergessen hat?

Die Patch Notes für Patch 11.0.7 seht ihr hier.