WoW: Patch Notes 11.0.7 – Neue Ohren, bessere Volksboni und ein übermächtiger Ring

Der nächste Patch von World of Warcraft erscheint in wenigen Tagen. Schon jetzt gibt es die Patch Notes für das Update „Sireneninsel“.

Kurz vor Weihnachten erscheint in World of Warcraft noch ein kleines Content-Updates, das genug Neuerungen bringt, um während der Feiertage einiges zu tun zu haben, bevor es im Jahr 2025 mit der 2. Saison von The War Within weitergeht. Nutzt die freie Zeit, um euch auf der „Sireneninsel“ umzuschauen und euren Charakter für das Jahr 2025 vorzubereiten. Kurz vor dem Release hat Blizzard bereits die Patch Notes des Updates veröffentlicht.

Das Wichtigste in Kürze:

Der Patch 11.0.7 geht am Mittwoch, den 18. Dezember 2024 live.

Patch 11.0.7 ist ein recht kleiner Patch.

Es gibt ein neues, kleines Gebiet, die Sireneninsel.

Der neue Ring „Circes Reif“ kann mit starken Effekten gesockelt werden und dürfte für alle Klassen Pflicht sein.

Auf der Sireneninsel gibt es viele kosmetische Belohnungen, die aber mit einigem Grind oder Glück verbunden sind.

Kul Tiraner und Menschen können nun spitze Ohren wählen.

Die Volksboni zahlreicher Völker werden angepasst.

Was steckt im neuen Patch? Der letzte Patch des Jahres 2024 hat zwar nicht die Content-Fülle, wie das beim nächsten Update 11.1 der Fall sein wird, aber es gibt trotzdem einiges zu tun. Vor allem der Ring „Circes Reif“ wird quasi ein Pflicht-Item für alle. Der Ring kann durch unterschiedliche Sockel angepasst werden und erinnert damit an den Ring aus Dragonflight. Da der Ring jede Woche an Stärke gewinnt (sofern ihr die wöchentliche Quest macht), ist er ein kleiner Boost, um den Rest von Saison 1 zu bestreiten und vielleicht noch den einen oder anderen härteren Boss zu bezwingen.

Besonders interessant sind auch die Änderungen an den Volks-Boni. Hier will Blizzard endlich mehr Fairness schaffen. Daher werden viele Volksboni angepasst, entweder in ihrer Wirkungsweise oder ihrer Abklingzeit.

Abgesehen davon hat der Patch noch viele kleine Verbesserungen. So können einige Erfolge aus der Launch-Version der Erweiterung nun endlich abgeschlossen werden und es gibt neue Story-Quests, die sich vor allem mit dem Ende von Dalaran beschäftigen – und dem, was die Kirin Tor jetzt ohne ihre Hauptstadt machen.

