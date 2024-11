Nach vielen Jahren überarbeitet WoW endlich die Volksfähigkeiten

Die Volksfähigkeiten in World of Warcraft stehen auf dem Prüfstand. Es gibt viele Verbesserungen für veraltete, schwache Fähigkeiten.

Volksfähigkeiten in World of Warcraft haben lange Tradition. Gleichzeitig ist es aber auch Fakt, dass die meisten dieser Boni absolut keine Rolle spielen und eher ein Nischendasein fristen. Von einigen besonders starken Boni (wie etwa den Blutelfen) mal abgesehen, geraten diese Fähigkeiten häufig in Vergessenheit.

Blizzard will das nun ändern und die Volksfähigkeiten mit dem kommenden Patch 11.0.7 ein wenig anpassen, damit alle wieder auf einer Stufe der Relevanz sind.

Gerade feiert WoW den 20. Geburtstag:

Was sind Volksfähigkeiten? Jeder Charakter in World of Warcraft hat nicht nur die Fähigkeiten der eigenen Klasse, sondern auch ein Set an Volksfähigkeiten („Racials“). Diese sind an das jeweilige Volk gebunden und haben zumeist einen Bezug zur Story. Es sind eher kleine Boni, die nur selten wirklich ins Gewicht fallen, aber eben doch zur Identität eines Charakters gehören.

Was wird geändert? Blizzard hat die geplanten Anpassungen bereits veröffentlicht. Die Volksfähigkeiten ändern sich wie folgt:

Draenei Gabe der Naaru hat nun eine Abklingzeit von 2 Minuten (vorher 3 Minuten).

Hochbergtauren Unverwüstliche Zähigkeit ist nun 50 % effektiver.

Lichtgeschmiedete Draenei Urteil des Lichts hat nun einen Radius von 10 Metern (vorher 5 Meter) und einen größeren, visuellen Effekt. Urteil des Lichts verursacht 40 % mehr Schaden, aber reduzierten Schaden bei mehr als 8 Zielen. Heiligwiderstand heißt nun Heilige Vorsehung und erhöht die verursachte Heilung um 1 %.

Mag’har-Orcs Die gewährten Werte durch Ruf der Ahnen wurden um 30 % erhöht und es wählt immer einen der beiden höchsten Werte des Zaubernden.

Nachtgeborene Arkaner Puls verursacht 300 % mehr Schaden und reduziert die Bewegungsgeschwindigkeit nun um 80 % (vorher 50 %). Die Dauer wurde auf 8 Sekunden reduziert (vorher 12 Sekunden).

Leerenelfen Die Geschwindigkeit von Räumlicher Riss wird um 80 % erhöht, die Dauer auf 8 Sekunden erhöht (vorher 6 Sekunden) und die maximale Reichweite auf 35 Meter. Der visuelle Effekt wurde überarbeitet und Gruppenmitgliedern nicht länger angezeigt. Die Auslöse-Rate von Entropische Umarmung wurde angepasst und es erhöht jetzt die hervorgerufene Heilung und den verursachten Schaden um 5 % (anstatt ihn zu duplizieren). Funktioniert nun auch mit Absorptionen.

Vulpera Die Heilung und der Schaden von Trickkiste wurde um 40 % erhöht. Trickkiste reduziert feindliche Bewegungsgeschwindigkeit nun um 80 % für 4 Sekunden und erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit Verbündeter um 20 % für 4 Sekunden. Betrifft nur noch ein Ziel.

Worgen Finstere Pfade stapelt seinen Bewegungsbonus nun mit anderen Effekten.

Zandalari-Trolle Regenerier’n wird nicht mehr durch periodischen Schaden abgebrochen. Die Abklingzeit beträgt nun 3 Minuten (vorher 2,5 Minuten) und es heilt nun um 50 % der maximalen Gesundheit (vorher 100 %). Umarmung von Akunda heilt um 300 % mehr und die Auslösechance ist um 250 % erhöht. Umarmung von Bwonsamdi ist 50 % effektiver. Umarmung von Kimbul hat eine um 400 % erhöhte Auslösechance.



Beachtet allerdings, dass sich die Details bis zum Release des Patches 11.0.7 noch ändern können. Neben den verbesserten Fähigkeiten für die Völker, dreht sich dabei alles um eine mysteriöse Insel – die ist aber eigentlich alter Content, der bereits einmal gestrichen wurde.