WoW: Der nächste Patch bringt „alten Content“, der schon gestrichen wurde

Der Patch 11.0.7 bringt neue Inhalte in World of Warcraft. Aber so ganz „neu“ sind die gar nicht – denn sie waren schon in Battle for Azeroth geplant.

World of Warcraft hat den nächsten Content-Patch angekündigt. Das Update 11.0.7 soll das Zwischenstück der Handlung des Grundspiels von The War Within und dem großen Patch 11.1 sein. Doch neben ein paar Quests rund um die Kirin Tor gibt es auch ein kleines, neues Gebiet – die Insel der Sirene. Allerdings ist jemandem aufgefallen: So ganz neu ist das Gebiet gar nicht. Denn es ist geschnittener Inhalt, der in Battle for Azeroth nicht veröffentlicht wurde.

Eine kleine Vorschau auf den kommenden Patch:

Woher kommt die Info? Auf X hat MrGM eine interessante Beobachtung geteilt. Die Insel der Sirene, die im nächsten Patch als kleines, neues Gebiet dazu kommt, ist keine frische Erfindung. Die Karte dazu befand sich bereits damals zu Patch 8.2, also während „Battle for Azeroth“ in den Spieldateien.

Das bedeutet, dass die Insel früher wohl mal als eine neue Variante der Insel-Expeditionen gedacht war.

Warum wurde die Insel gestrichen? Die Insel-Expeditionen kamen damals in Battle for Azeroth nicht so gut an, wie das von den Entwicklern gehofft war. Viele empfanden die Insel-Expeditionen als langweilig – sie blieben einfach hinter den Erwartungen zurück. Daher erschienen hierfür nur noch wenige neue Inhalte und einige geplante Inseln kamen niemals im Spiel.

Dass die Insel der Sirenen aus dieser Zeit stammt, lässt sich auch leicht an der Azerit-Thematik erkennen. Blizzard scheint das ursprüngliche Design der Insel genommen und nun für die Handlung von The War Within angepasst zu haben.

Ist das eine schlechte Entwicklung? Ob man es gut oder schlecht empfindet, dass Blizzard einstmals gestrichene Sachen nun wieder hervorholt, ist wohl allen selbst überlassen. Klar ist aber, dass es ein Gebiet ist, das von der Spielerschaft noch nie betreten wurde – also ist es unter diesem Aspekt in jedem Fall neu. Da Blizzard dem Gebiet auch deutlich mehr Story und Features verleihen wird als es bei einer Insel-Expedition der Fall wäre, dürfte die Kritik sich hier also in Grenzen halten.

Immerhin ist Patch 11.0.7 ohnehin nur ein kleiner Zwischenpatch, der die Brücke zwischen dem Content von 11.0 und 11.1 schlagen soll. Eine kleine Nebenbeschäftigung für ein paar Wochen mit ein paar Story-Häppchen – und eben kein großer, bahnbrechender Content-Patch mit zahlreichen neuen Inhalten.