WoW zeigt neuen Content-Patch – Bringt neue Insel mit großem Rätsel

11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Release: 11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Der Ring soll laut den Entwicklern in der aktuellen Saison sehr stark sein und auch den Einstieg in die nächste Saison erleichtern.

Was für Inhalte gibt es auf der Insel? Auf der Insel gibt es die neue Währung „Flammengesegnetes Eisen“, die für so ziemlich alles dort verwendet werden kann. Man kann es den Goblins geben, um ihre Ausgrabungen voranzutreiben und damit besondere Feinde für alle Spielerinnen und Spieler freizuschalten. Gleichzeitig gibt es aber auch Reittiere und sogar einen besonderen Ring namens „Cyrces Reif“.

Was ist das für eine Insel? Die Insel der Sirenen hat ihren Namen, weil sie früher von Sirenen bevölkert wurde. Während des vierten Krieges – also zur Zeit von Battle for Azeroth – wurde die Insel von Kul Tiras genutzt, um dort Azerit abzubauen und es für die Kriegsanstrengungen zu verwenden. Allerdings scheinen sämtliche Bewohner der Insel verschwunden zu sein, denn von den Kul Tiranern fehlt jede Spur.

In WoW könnt ihr den aktuellen Raid jetzt selbst nerfen – So geht’s

Zu wenig Gold in World of Warcraft? Spieler klagen über zu hohe Kosten

Etwas unerwartet hat Blizzard vor einigen Stunden den nächsten Content-Patch von World of Warcraft angekündigt. Obwohl das Update 11.0.7 nur ein „kleiner“ Patch ist, bringt er sogar ein neues Gebiet. Eine verlassene Insel der Kul Tiraner, die ein düsteres Geheimnis birgt. Mit dabei ist natürlich eine Menge neuer Beute und sogar ein ganz besonderer Ring, den ihr an eurem Charakter bewundern könnt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to