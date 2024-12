WoW Guide: Prismatischer Schnappdrache – So gibt’s das wandelbare Reittier

Ein neues Reittier in World of Warcraft kann seine Farbe ändern – je nach euren Wünschen. Wir verraten euch, wie ihr es freischaltet.

In World of Warcraft ist der Patch 11.0.7 live und damit auch das neue Gebiet der Sireneninsel zugänglich. Während sich auf der Insel das meiste um den Ring Circes Reif und zahlreiche Transmog-Belohnungen dreht, gibt es aber auch einige interessante Reittiere. Eines davon der „Prismatischer Schnappdrache“. Doch um den zu bekommen, müsst ihr eine ganze Zeit am Ball bleiben – 10 Tage, um genau zu sein.

Was ist das für ein Reittier? Der Prismatische Schnappdrache ist ein Reittier, das seine Farbe verändern kann. Schnappdrachen wurden schon in Warcraft 3 von den Naga verwendet und sind auch in World of Warcraft recht fest mit den Unterwasser-Bewohnern verbunden. Um das Reittier freizuschalten, müsst ihr jeden Tag eine Quest abschließen, die nach dem Abschluss der Hauptquest-Reihe auf der Sireneninsel verfügbar wird.

Was muss man für die Quests tun? Die Quests sind alle recht linear und auch nicht sonderlich kompliziert. In der Regel geht es darum, den Schnappdrachen zu füttern. Beim ersten Mal bekommt ihr die Nahrung noch von einem Goblin, in den Tagen darauf müsst ihr die Nahrung selbst beschaffen.

Die meiste Zeit müsst ihr 8 Einheiten mysteriöses Fleisch finden. Dieses droppt auf der Sireneninsel von so ziemlich allen tierischen Kreaturen.

An Tag 4 müsst ihr das Fleisch hingegen von der jeweils anwesenden Feindesfraktion sammeln (Piraten, Naga oder Vrykul).

An Tag 7 müsst ihr die Sturm-Phase der Sireneninsel betreten. Das ist nur möglich, wenn ihr alle anderen wöchentlichen Quests abgeschlossen habt. Beachtet, dass die Feinde hier nahezu alle Elite-Gegner sind. Eine Gruppe kann also hilfreich sein, falls ihr alleine nicht zurechtkommt.

Am letzten Tag (10) müsst ihr lediglich noch mit eurem Schnappdrachen sprechen. Dann erhaltet ihr „Prismatischer Schnappdrache“ als Reittier und könnt ihn fortan überall als Bodenreittier verwenden.

Der Schnappdrache kann insgesamt 8 verschiedene Einfärbungen haben, sodass ihr das Mount etwa an euer Transmog anpassen könnt und immer den passenden Look habt.

Hier findet ihr den Schnappdrachen – nach Abschluss der Hauptquests.

Ist es schlimm, wenn man einen Tag verpasst? Nein, keine Sorge. Der Schnappdrache „verhungert“ nicht, nur weil ihr einen Tag oder auch mehrere verpasst. Wichtig ist nur, dass ihr die Quests an insgesamt 10 Tagen abschließt. Ob zwischen diesen Tagen mehrere Pausen liegen, ist nicht weiter wichtig. Ihr könnt das Reittier also ganz in eurem eigenen Tempo freischalten.

Wie kann man den Schnappdrachen einfärben? Die verschiedenen Einfärbungen des Schnappdrachen könnt ihr im Anschluss freischalten. Einige droppen über Rares, andere gibt es (vermutlich) über Schätze. Die genauen Quellen sind noch nicht exakt bekannt. Klar ist aber, dass ihr die Einfärbungen beim NPC Zexel Fingerschnipp nachträglich nach Belieben wechseln könnt, sobald ihr sie freigeschaltet habt.

Arbeitet ihr bereits an dem Prismatischen Schnappdrachen? Oder habt ihr euch erst einmal ein ganz anderes Mount als Ziel gesetzt – etwa Incognitro, das Höllen-Motorrad mit den mega-komplexen Rätsel-Schritten?