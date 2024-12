WoW Guide: Incognitro freischalten – So bekommt ihr das Höllen-Motorrad

Eines der größten Rätsel von World of Warcraft wurde gelöst. Wir verraten, wie ihr Incognitro, das Unentzifferbare Teufelsrad, freischaltet.

Was ist das für ein Rätsel? Das Rätsel wurde mit den Feierlichkeiten des 20. Geburtstags von World of Warcraft eingeführt. Es besteht aus sehr vielen einzelnen Schritten, von denen die meisten in einer festen Reihenfolge absolviert werden müssen, damit der Fortschritt angerechnet wird. Dabei wird man nicht nur durch ganz Azeroth geschickt, sondern muss auch viele kleinere Geheimnisse lösen, damit letztlich das Ganze als abgeschlossen wird.

Hinweis: Dieser Guide beschränkt sich auf den kürzesten Lösungsweg und basiert auf dem umfangreichen Guide von wowhead, der wiederum auf den Lösungen der Rätsel-Community beruht. Wir haben die Zwischenschritte und Herleitungen so weit wie möglich gekürzt, übersetzt und auf das absolut Notwendige beschränkt.

Das Wichtigste in Kürze:

Das Rätsel besteht aus 12 Hauptschritten und einer etwas kürzeren Einleitung.

Das Rätsel braucht viel Zeit. Ihr solltet mehrere Stunden einplanen, könnt aber zwischendurch pausieren oder andere Dinge tun.

Alle Schritte des Rätsels sind alleine lösbar, aber Freunde können bei einzelnen Schritten helfen.

Das Rätsel benötigt viel Vorbereitung und es ist hilfreich, wenn man schon andere Rätsel zuvor gelöst hat.

Am Ende winkt ein exklusives Reittier: Incognitro, das Unentzifferbare Teufelsrad

Vorbereitung 1: Die Vorbereitung für Incognitro

Was braucht man, um das Rätsel starten zu können? Um überhaupt mit dem Rätsel starten zu können, müsst ihr bereits eine ganze Menge Vorarbeit leisten. Ihr benötigt den Charakter-Titel „Detektiv“, den ihr mit dem Erfolg „Azeroths bester Detektiv“ freischaltet. Zusätzlich dazu benötigt ihr das Spielzeug „Fackel von Pyrreth“, das ihr in der Regel aber bereits beim Erhalt des Detektiv-Titels erhaltet.

Eine Liste der meisten Gegenstände und Dinge, die ihr benötigt:

Den Titel Detektiv vom Erfolg Azeroths bester Detektiv

vom Erfolg Das Kampf-Haustier Mopsiger Streuner

Dogg-Saron -Kostüm oder Kostüm Yipp-Saron

-Kostüm oder Kostüm Zuckender Augapfel, Allsehende Augen oder N’Zoths Geschenk

Angeln erlernt

Viele Glücks-Items (Liste bei Abschnitt 3:00 Uhr: Hass )

) Schriftrolle der Teufelsbindung

Kampf-Haustiere aus früheren Rätseln auf Stufe 25 (mindestens 3)

Viele verschiedene Reittiere, Spielzeuge, Transmogs (siehe Abschnitt 6:00 Uhr – Altäre )

) Wächtereulenküken (Kampf-Haustier)

Darüber hinaus ist es noch hilfreich, ein Addon installiert zu haben, mit dem ihr euch Koordinaten anzeigen lassen könnt. Das geht zum Beispiel mit MapCoords oder auch TomTom. Viele Anweisungen in diesem Guide geben Koordinaten als Ziel an, die ihr nur mit entsprechenden Addons sehen könnt.

Das Baby mit dem Zauberstab, neben dem “Todeskuchen” ist nur eines der kuriosen Dinge, die man im Rätsel zu sehen bekommt.

Vorbereitung 2: Freischaltung des Rätsels

Im zweiten Schritt geht es um die Freischaltung des tatsächlichen Rätsels. Denn um überhaupt Zugang zum Haupträtsel zu erhalten, müsst ihr bereits einige Aktionen durchführen. Ihr benötigt die Gegenstände „Inaktiver seltsamer Schlüssel“ und „Seltsamer Edelstein“, die ihr mit diesem Schritt erhaltet.

Reist in den Un’gorokrater zu den Koordinaten 45 / 8. Benutzt bei einem hohlen Baumstamm die Fackel von Pyrreth, um den Inaktiver seltsamer Schlüssel zu erhalten.

Danach geht es nach Dornogal zu den Koorinaten 55 / 29. Hier sitzt eine „Dalaranische Überlebende“ auf dem Boden. Rüstet euren „Detektiv“-Titel aus und sprecht sie mehrfach an, um eine Quest namens Rattsenschwanz von ihr annehmen zu können.

Reist nach Azj-Kahet zu den Koordinaten 69 / 93. Betretet die Höhle, um direkt links nach dem Eingang eine Notiz in einem Kreis Fungarianer zu finden. Sammelt die Notiz ein.

Als Nächstes geht es zu den Koordinaten 31 / 21 (Stadt der Fäden). Beachtet, dass die Stadt der Fäden ein eigenes Koordinaten-System hat, das losgelöst von Azj-Kahet ist. Weit oben am Rande einer Klippe findet ihr eine Hastig geschriebene Notiz. Sammelt sie ein.

Nun geht es zum Wasserfall, der Azj-Kahet und Heilsturz miteinander verbindet. Bei den Koordinaten 49 / 85 (Heilsturz) findet ihr den Eingang einer Höhle. Im Teich der Höhle findet ihr eine Wasserfeste Notiz. Sammelt sie auf.

Reist weiter in Azj-Kahet zu den Koordinaten 55 / 20. Hier ist der Eingang zum Nest Vosh. Betretet die Höhle und sucht den Raum, in dem der Quest-Mob Agaricus Eiterblüte anzutreffen ist. In diesem Raum müsst ihr auf einige Felsen springen und dann ein kleines Loch betreten:

Hier müsst ihr in das Loch springen.

In dieser neuen Höhle könnt ihr den NPC „Ratts“ bei einem Ritualkreis sehen. Ratts teleportiert sich weg, sobald ihr euch nähert – lässt aber ein Juwel zurück. Plündert den „Seltsamer Edelstein“.

Benutzt den Schlüssel und fügt den Edelstein als Sockel ein. Damit erhaltet ihr den „Seltsamer Schlüssel“.

