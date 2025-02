WoW: Patch 11.1 hat Release-Datum, Saison 2 folgt nur wenige Tage später

Das nächste Update von World of Warcraft ist in den Starlöchern. Patch 11.1 Lorenhalt startet in 2 Wochen – und die neue Saison kurz darauf.

Inzwischen haben auch wohl die langsamsten Spielerinnen und Spieler die Story von World of Warcraft The War Within durchgespielt, sich an den Tiefen und Dungeons sattgesehen. Da wird es Zeit für den ersten, richtig großen Patch – Patch 11.1 Lorenhalt. Der hat endlich einen Release-Termin und bringt jede Menge Goblin-Action.

Wann geht Patch 11.1 live? Der offizielle Start-Termin für Patch 11.1 Lorenhalt ist der 26.02.25 – also am Mittwoch in zwei Wochen. Wie üblich geht der Patch auf den US-Realms bereits einen Tag früher live.

Wann startet Saison 2? Wie üblich startet die neue Saison nicht direkt mit dem Launch des Patches, sondern etwas verzögert – um genau eine Woche. Der Start von Saison 2 ist also am 5. März. Damit sollten alle genug Zeit haben, sich die neue Story anzuschauen, mit den Änderungen vertraut zu machen und dann in die neuen Endgame-Inhalte durchstarten zu können.

Was steckt alles im neuen Patch? Herzstück des Patches ist das neue Gebiet Lorenhall. Das ist die Hauptstadt der Goblins, die bisher im Spiel noch gar nicht zu sehen war, allerdings in der Story mehrfach erwähnt wurde. Hier herrschen unterschiedliche Kartelle und ihr müsst euch einem davon anschließen – könnt aber jede Woche wechseln.

Dazu gibt es den Raid „Die Befreiung von Lorenhall“, in dem ihr gegen Jastor Gallywix antreten müsst. Der hat sich nämlich mit Xal’atath zusammengetan – sie will Hilfe von ihm. Worum es dabei geht, erfahrt ihr am besten selbst.

Die Fortbewegung in Lorenhall ist auch ein wenig anders. Denn anstatt Flugreittiere zu benutzen, verwendet man in der Goblin-Metropole stilecht natürlich motorisierte Fahrzeuge. Die können sogar höhere Geschwindigkeiten erreichen als dynamisches Fliegen.

Freut ihr euch bereits auf den Patch? Oder gefällt euch die Goblin-Thematik nicht so? Beachtet, dass mit dem Start von Patch 11.1 auch das Plunderstorm-Event ein Ende findet. Wenn euch noch Belohnungen fehlen, dann solltet ihr die schleunigst einsammeln!