WoW: Der umstrittene „Plunderstorm“-Modus ist zurück, lockt mit neuen Belohnungen

Der Plunderstorm-Modus in World of Warcraft ist zurück. Es winken neue Belohnungen, viel Chaos und eine gespaltene Community.

Wenn World of Warcraft etwas ganz Neues ausprobiert, dann ist die Community zumeist uneins. Das war auch beim Plunderstorm-Modus der Fall – ein PvP-Modus für WoW, der mit jeder Menge cooler Piraten-Belohnungen lockt. Seit heute (15.02.2025) ist der Modus wieder aktiv und ihr könnt einmal mehr in die Plünder-Action eintauchen.

Eine kurze Erklärung zum ersten Plunderstorm-Modus gibt’s hier:

Worum geht’s in dem Modus? Plunderstorm ist quasi die WoW-Variante eines Battle Royale. Ihr werdet, entweder solo oder in kleinen Teams, in eine leicht abgewandelte Variante des Arathi-Hochlands geworfen. Dort sammelt ihr jede Menge Beute, aber auch Fähigkeiten und prügelt euch nur mit diesen exklusiven Skills in PvP-Gefechten. Auf Fairness kommt es dabei nicht unbedingt an – denn wenn zwei sich bekämpfen, kann man oft als dritte Partei dazukommen, um beide auszuschalten (und kurz darauf von einem vierten erledigt zu werden).

Der Modus unterscheidet sich drastisch vom bisher gewohnten WoW-Gameplay, es könnte also ein bisschen Umgewöhnung erfordern, um damit zurechtzukommen.

Was ist neu? Neu sind einige Belohnungen. Das bekannte Piraten-Set vom letzten Mal gibt es nun zusätzlich in einer schwarzen Einfärbung, was den „böser Pirat“-Look noch einmal verstärkt. Dazu gibt es auch zwei neue Reittiere und 2 Kampfhaustiere – es ist also für jeden etwas dabei.

Ebenfalls neu ist der Art des Gewinns. Denn ihr müsst keine neue Ruhm-Fraktion mehr füllen. Stattdessen könnt ihr Plunder im “Plunder Store” ausgeben und euch genau das kaufen, was ihr haben wollt – ihr habt also die volle Kontrolle darüber, was ihr euch erspielt.

https://twitter.com/Warcraft/status/1877777470419505157

Wie üblich könnt ihr eure Beute aber nicht verlieren. Sämtlichen „Plunder“, den ihr während einer Partie sammelt, behaltet ihr auch – selbst, wenn ihr aus der Partie ausscheidet und bezwungen werdet. Jedes Match bringt also Fortschritt, egal wie weit ihr kommt.

Bis wann ist der Modus aktiv? Der Modus bleibt für 5 Wochen aktiv und verschwindet am 18. Februar 2025. Das dürfte auch ungefähr der Zeitpunkt sein, an dem der nächste große WoW-Patch 11.1 Lorenhalt erwartet wird.

Was ist mit den alten Belohnungen? Wer im vergangenen Jahr nicht am Plunderstorm-Modus teilnehmen konnte, kann sich die Belohnungen dieses Mal erspielen. Denn auch sämtliche alte Belohnungen können im „Plunder Store“ gekauft werden. Wer diese Belohnungen bereits besitzt, muss dementsprechend auch weniger spielen, um alles zu ergattern – denn „nur“ die neuen Belohnungen sind natürlich deutlich schneller erspielt als die alten und neuen gleichzeitig.

Cortyn meint: Ehrlich gesagt habe ich mich auf diesen Modus tierisch gefreut – sogar fast ein bisschen mehr als auf den nächsten großen Patch. Wie schon beim ersten Mal wird der Plunderstorm-Modus auch dieses Mal die Community spalten. Während einige sich richtig auf den Modus freuen – wie auch etwa ich und mir extra dafür ein paar Tage freinehme – können andere damit gar nichts anfangen und werden sich wieder aufregen, dass sie den Modus ja „spielen müssen“, um an die Belohnungen zu kommen.

Wie immer kann es World of Warcraft dabei nicht allen recht machen. Aber ich hoffe dennoch, dass alle, die sich auf den Modus freuen, in den nächsten Wochen daran ihren Spaß haben werden. Ich werde das auf jeden Fall tun.