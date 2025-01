WoW bekommt eine Waffe, die garantiert „Best in Slots“ ist – denn sie heißt so

Mit Patch 11.1 gibt es eine neue Waffe, die viele in World of Warcraft haben wollen. Denn sie ist „Best in Slots“, sogar dann, wenn ihr sie gar nicht braucht.

Langsam aber sicher rückt der Patch 11.1 Undermine(d) von World of Warcraft in greifbare Nähe. Immer mehr Informationen werden aus dem Datamining bekannt, so auch die neuen Waffen aus dem Raid „Die Befreiung von Lorenhall“. Eine Waffe dürfte dabei das Beste sein, was ihr anlegen könnt – denn das behauptet die Waffe von sich selbst.

Was ist das für eine Waffe? Die eher ungewöhnliche Waffe mit dem Namen „Best-in-Slots“ ist ein zweihändiger Streitkolben, den es in zwei Ausführungen gibt. Denn die Waffe gibt es einmal als Stärke/Beweglichkeit-Variante und einmal als Intelligenz-Variante.

„Best in Slots“ hat zwar keine Sekundärwerte, dafür allerdings eine Chance, einen zufälligen Sekundärwert für 15 Sekunden um einen hohen Wert zu erhöhen. Dadurch ist die Waffe deutlich schlechter als andere Waffen, solange der Effekt nicht aktiv ist – aber wohl deutlich stärker, solange er aktiv ist.

Der Benutzen-Effekt ist dazu ebenfalls attraktiv. Denn im Kampf kann man die Waffe alle 2 Minuten aktivieren, um sofort einen starken Bonus auf den aktuell höchsten Sekundärwert zu erhalten (auch für 15 Sekunden).

Garantiert “Best in Slots”. Bildquelle: wowhead

Benutzt man die Waffe außerhalb des Kampfes, kann man die Variation verändern – also etwa aus der Intelligenz-Waffe eine für mit Beweglichkeit oder Stärke machen.

Aufgrund dieser Anpassungsfähigkeit dürfte die Waffe begehrt sein bei Druiden, Paladinen oder Schamanen – aber vielleicht wollen auch Krieger und Todesritter sie nur für die Stärke-Variante.

Der Name „Best-in-Slots“ ist dabei nicht nur eine Anspielung auf die Gamer-Sprache, bei der eine „Best in Slot“-Waffe das Optimum für den Charakter ist, sondern auch ein Wortspiel mit dem Casino. Denn der Streitkolben ist natürlich „Best in Slots“, wenn er die Slotmaschinen einfach zerstört und man so an den Gewinn kommt.

Gibt es noch andere Effekte? Ja. In der Befreiung von Lorenhall gibt es auch einige andere Waffen mit speziellen Effekten, die es nur in diesem Raid gibt. Auch wenn die anderen Waffen nicht zwischen verschiedenen „Haltungen“ wechseln können, haben manche doch interessante Eigenschaften.

So gibt es viele Waffen, die den Zusatz „Vile Contamination“ haben, zu Deutsch etwa „Abscheuliche Kontaminierung“. Waffen mit diesem Zusatz haben eine Chance, das getroffene Ziel mit einem Debuff zu belegen, der alle 3 Sekunden geringen Schattenschaden verursacht. Der Debuff ist allerdings bis zu 25-mal stapelbar – und hält an, bis der Feind gestorben ist. Gerade bei langen Bosskämpfen kann sich das bezahlt machen.

Die Jagd nach der perfekten Waffe dürfte als auch in Saison 2 von The War Within weitergehen. Und selbst wenn die ultimative Waffe vielleicht nicht dabei ist, gibt es eine ganze Reihe von Verbesserungen, die den neuen Raid angenehmer machen.