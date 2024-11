Die neuen Autos in WoW werden „4- bis 5-Mal so schnell“ wie andere Mounts – Das wissen wir

Blizzard hat die Zukunft von World of Warcraft vorgestellt und eine Vorschau auf die kommenden Patches gegeben. Bereits im ersten großen Inhalts-Update für The War Within kommt eine neue Art von Reittier: Goblin-Autos. Die sind nicht nur schnell, ihr könnt sie auch noch personalisieren.

Was sind das für Autos?

Mit Patch 11.1 „Undermine(d)“ geht die Reise in die Tiefen der Goblin-Stadt Undermine. Das Thema dort sind … wie erwartet Goblins sowie ihre Ingenieurskunst.

Als Teil der Inhalte bekommt ihr Goblin-Autos als neue Boden-Reittiere. Die können zwar nicht fliegen, dafür driften und sind schneller als alle anderen Boden-Mounts.

Zusammen mit den Mounts und der Zone erscheinen ein neuer Raid und neue Tiefen. Details zu den Inhalten findet ihr in der Roadmap zu den kommenden Inhalten von WoW.

So funktionieren die neuen Mounts: Bereits in der Warcraft Direct hat der WoW-Chef Ion Hazzikostas die neuen Autos genauer erklärt. Im Interview mit PC Gamer gibt der Assistant Lead Quest Designer Mark Kaleda weitere Informationen.

Undermine ist dazu geschaffen, mit Autos befahren zu werden. Die Straßen sind dazu ausgelegt, dass ihr sie mit den neuen Mounts erkundet und deren Features voll ausnutzen könnt. Das sind die bisher bekannten Details zu den Autos:

Die Goblin-Autos sind „viel schneller“ als andere Mounts, Kaleda spricht von „4- bis 5-Mal so schnell.“

Ihr könnt die Autos anpassen und Teile ausbauen. Hazzikostas erklärt, dass ihr etwa aussuchen könnt, ob ihr mehr Grip oder mehr Drift wollt, mehr Beschleunigung oder höheren Top-Speed.

Driften wird offenbar ebenfalls eine wichtige Mechanik: Das Team spielt mit dem Gedanken, dass ihr einen Speed Boost erhaltet, je länger ihr driftet.

Für die Fahrzeuge wird es zeitkritische Quests sowie das Boden-Äquivalent zu Drachenrennen geben.

Alle, die Need for Speed lieben und vorher schon gut waren in Mario Kart, werden sich mit den neuen Mounts sicherlich wohl fühlen. Auf Reddit geistert sogar schon die Idee eines eigenen Kart-Spiels im WoW-Look herum.

Patch 11.1 und die neue Erweiterung Midnight – Das steht noch an

Zusätzlich zu Patch 11.1 hat Blizzard auf der Warcraft Direct über die weitere Zukunft von WoW gesprochen. Die nächste Erweiterung trägt den Namen Midnight und ist der zweite Teil des Zyklus der neuen Addon-Reihe.

Midnight wird im Spätsommer 2025 im Detail vorgestellt. Wann genau Midnight erscheint, wissen wir noch nicht. Ein Feature kennen wir aber schon: WoW bekommt Housing, etwas, das Spieler seit 20 Jahren fordern. Wie es in der Roadmap aussieht, könnte das Housing sogar vor Midnight erscheinen.

Bis dahin stehen noch ein paar kleinere und ein größerer Patch an. In 11. 2 etwa stecken:

neue Welt-Events und Herausforderungen in der offenen Welt

ein neuer Dungeon und ein neuer Raid

Updates für Kriegsmeuten und das Braufest

Die kleineren Zwischen-Patches bringen neue Storys, Quests und kleinere Events. Im als nächstes anstehenden Patch 11.0.7, der bereits im Winter 2024 erscheint, könnt ihr die Sireneninseln besuchen und bekommt einen aufwertbaren Ring. Außerdem kehrt Plunderstorm zurück: WoW bringt den Modus zurück, der die Community gespaltet hat – diesmal mit einem Shop