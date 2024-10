WoW bringt den Modus zurück, der die Community gespaltet hat – diesmal mit einem Shop

Plunderstorm in World of Warcraft kehrt zurück. Doch dieses Mal sind ein paar Dinge anders – denn es gibt einen Shop, in dem man Belohnungen kaufen kann.

Im vergangenen Jahr hat World of Warcraft jede Menge neue Dinge ausprobiert. Die beiden größten Neuerungen waren wohl Remix: Mists of Pandaria und der Plunderstorm-Modus. Letzterer kehrt schon Anfang 2025 zurück und das dürfte einmal mehr die Community in zwei Lager aufspalten. Immerhin: Diesmal gibt es einen Shop, was alles besser machen dürfte.

Battle Royale in World of Warcraft

Was ist das für ein Spielmodus? Plunderstorm wirft Charaktere entweder solo oder als kleine Teams auf die Karte des Arathihochlands und lässt sie gegeneinander antreten in einem Battle Royale. Es gibt hierbei allerdings nicht die normalen WoW-Fähigkeiten, sondern ein ganzes Set an neuen Skills, die man im Laufe der Partie erhält – oder anderen Charakteren abnehmen kann. Wer als Letztes noch lebt, gewinnt die Runde.

Das wichtige Ziel dabei ist allerdings das Sammeln von Beute („Plunder“). Damit erhöht man nicht nur das Charakterlevel in dem Spielmodus, sondern erhält auch die Währung, mit der dann Belohnungen freigeschaltet werden.

Was ist diesmal anders? Ob der Spielmodus als solcher anders verlaufen wird und es etwa neue Fähigkeiten gibt, ist noch nicht klar. Was jedoch klar ist, dass es diesmal keine Ruhm-Belohnungen gibt, die man nach und nach freischaltet. Stattdessen soll man das Plündergut in einer Art Shop ausgeben können.

Auch wenn noch keine Details bekannt sind: Der Vorteil ist hier eindeutig, dass man sich gezielt die Belohnungen kaufen kann, die man haben möchte und alles andere Links liegenlassen kann. Darüber soll es auch die Möglichkeit geben, sich die Belohnungen der vergangenen Events erspielen zu können.

Warum war der Modus umstritten? Spielerinnen und Spieler von World of Warcraft sind in vielerlei Hinsicht „Gewohnheitstiere“ und tun sich oft schwer damit, wenn im Spiel etwas Neues auftaucht, das so gar nicht zum bisherigen Spiel zu passen scheint. Ein Battle Royale, das gleichzeitig mit vollkommen neuen Fähigkeiten und sogar einer eigenen Steuerung daherkommt, hat daher den Geschmack vieler nicht so getroffen – zusätzlich dazu, dass es ein reines PvP-Event ist.

Allerdings gibt es auch einen durchaus großen Teil in der Community, der sich bereits auf die Rückkehr des Modus freut und hofft, dass es auch in Zukunft noch mehr Varianten geben wird. Denn der Modus hat auch jede Menge Spaß bereitet.