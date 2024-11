Nach 20 Jahren bekommt World of Warcraft endlich Housing

World of Warcraft hat eine Bombe platzen lassen. Das große MMORPG bekommt endlich Player-Housing.

Die Warcraft Direct lief gerade und enthüllte die Neuerungen, die in World of Warcraft in den nächsten Wochen und Monaten bevorstehen. Eine der größten Neuerungen wurde direkt enthüllt: Spielerinnen und Spieler können zukünftig ein Eigenheim beziehen. Housing kommt als Feature für World of Warcraft.

Was wurde angekündigt? Während des Livestreams „Warcraft Direct“ wurde über die zukünftigen Pläne von WoW gesprochen. Dabei ging es vor allem um die unmittelbare Zukunft, also den Patch 11.0.7 und 11.1. Allerdings fügte der Game Director Ion Hazzikostas ganz am Ende der Präsentation noch ein „kleines Extra“ an und zeigte einen Trailer, der nur wenige Sekunden lang geht.

Zu sehen war ein Charakter, der eine Tür aufschlägt und dann in ein Zimmer eintritt. An der Wand hängen verschiedene Dekorationen und Errungenschaften – etwa der Kopf von Onyxia. Der Held lässt sich auf einen Stuhl fallen, trinkt einen Schluck und stellt dann den Krug beiseite. Darauf zu lesen: „Home Sweet Home“.

Endlich – Housing für alle WoW-Fans.

Oder, um das ganz klar zu sagen: World of Warcraft hat damit Player Housing als neues Feature angekündigt.

Wann kommt das? Die „schlechte“ Nachricht ist, dass wir auf das Feature noch eine Weile warten müssen, denn es wird Teil der nächsten Erweiterung „Midnight“ – also vermutlich im Jahr 2026. Es dauert also noch etwas mehr als ein Jahr, bis wir wirklich in den Genuss eines digitalen Eigenheims in Azeroth kommen. Aber diese Wartezeit dürften Fans wohl zufrieden überbrücken können – in der Hoffnung, dass das Feature dann endlich gut wird.

Freut ihr euch auf Housing in World of Warcraft? Wollt ihr ein Eigenheim für eure Charaktere im Spiel? Oder glaubt ihr, dass Azeroth ein solches Feature gar nicht benötigt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.