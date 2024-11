WoW bewirbt seine beste Erweiterung jetzt mit Katzen, die versehentlich eines der mächtigsten Artefakte im Spiel aktivieren

Blizzard und NetEase werben in China mit Katzen für die Rückkehr des Lichkönigs in World of Warcraft Classic. Die zwei veröffentlichten Trailer sind vollgepackt mit Easter Eggs für langjährige Fans.

Was sind das für Trailer? Die beiden Trailer wurden im Abstand von zwei Jahren auf dem offiziellen NetEase-Blizzard-Kanal auf BiliBili hochgeladen, dem chinesischen Äquivalent zu YouTube. Der erste erschien am 2. Oktober 2022.

Katzen spielen WoW, wecken den Lichkönig

Was zeigt der erste Trailer? Der fängt schon schräg an: Eine Katze sitzt vor einem Bildschirm, an den ein Gaming-PC angeschlossen ist. Die Klickgeräusche suggerieren, dass die Katze gerade WoW zockt. Hinter ihr liegen entspannt drei weitere Katzen, eine davon mit Brille.

Plötzlich kommt eine weitere Katze durch die Tür hinein. Es handelt sich dabei aber nicht um irgendeine, sondern allem Anschein nach um Mr. Bigglesworth: Hauskatze von Kel’Thuzad und ein seltenes Kampfhaustier.

Wer aufgepasst hat, hat im Hintergrund vielleicht schon eines der mächtigsten Artefakte im Spiel entdeckt. Auf einer Schublade steht nämlich die Krone der Dominanz. Ob von Neugier oder böser Absicht getrieben, aktiviert Mr. Bigglesworth die Krone.

Was zeigt der zweite Trailer? Der wurde erst am 9. November 2024 hochgeladen und schafft es irgendwie, noch verrückter zu sein. Darin streiten sich eine Katze und ein besessener Kakadu um einen Fisch. Der Weg zum Ziel ist erneut mit zahlreichen Referenzen zum Spiel gespickt.

Neue Erweiterung für WoW Classic, doch Streit verzögerte den Release

Was wurde mit den Trailern beworben? Der Trailer aus 2022 warb für den Release der Erweiterung Wrath of the Lich King für die chinesische Version von WoW Classic. Der neuere kündigt die Rückkehr des Spektraltigers als Mount an.

Wrath of the Lich King wird von Fans neben Burning Crusade oft als die beste Erweiterung zum MMORPG bezeichnet. Trotz Trailer im Jahr 2022 konnten Spieler in China aber erst im Jahr 2024 loslegen. Einige Monate nach Veröffentlichung des Clips kam es nämlich zum Zerwürfnis zwischen Blizzard und NetEase.

Unternehmen aus dem Ausland dürfen in China nur Geschäfte machen, wenn sie mit einem chinesischen Partner zusammenarbeiten. Nachdem sich NetEase und Blizzard getrennt haben, wurden die Server zu WoW und Classic geschlossen. Inzwischen hat man sich aber wohl wieder vertragen, denn die beiden Unternehmen haben ihre Zusammenarbeit erneuert und WoW ist in China wieder spielbar.

Der Release von WoW: Wrath of the Lich King Classic in China scheint ein großer Erfolg gewesen zu sein. Im Jahr 2024 feierte Blizzard nämlich ein neues Allzeithoch in WoW, das wohl unter anderem den vielen chinesischen Spielern zu verdanken ist. Mehr dazu lest ihr hier: Mehr als 12 Millionen Spieler! WoW wohl mit neuem Allzeithoch, aber nicht dank The War Within