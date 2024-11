WoW zeigt Roadmap für 2025, verspricht mindestens 6 Patches

Die kommenden Pläne für World of Warcraft wurden enthüllt. Das Jahr 2025 ist vollgestopft mit neuen Inhalten.

Während des Streams zur Warcraft Direct hat Blizzard ausführlich über die Zukunft von World of Warcraft gesprochen. Dabei wurde nicht nur das Feature des Housings nach 20 Jahren des Wartens angekündigt, sondern auch die Roadmap für das Jahr 2025 offenbart. Darin ist zu sehen, was sich in „The War Within“ in den kommenden Monaten verändern wird.

Was wurde gesagt? Strenggenommen umfasst die Roadmap nicht nur 2025, sondern auch noch das aktuelle Jahr. Denn noch im Dezember – eine Woche vor Weihnachten – erscheint der Patch 11.0.7 und sorgt so über die Feiertage für neue Inhalte.

Doch im Jahr 2025 geht es gleich Schlag auf Schlag weiter:

Noch im Winter erscheint Patch 11.1 mit dem Titel „Undermined“ – Dort geht es in die Goblin-Metropole Undermine. Darin enthalten sind neue Tiefen, ein neuer Dungeon und ein 8-Boss-Raid gegen Gallywix.

Im Frühling erscheint 11.1.5 und bringt den neuen Content „Nightfall“, zusammen mit einer Überarbeitung der Schrecklichen Visionen aus Battle for Azeroth.

Ebenfalls im Frühling kommt Patch 11.1.7 mit neuen Quests.

Im Sommer wartet der große Patch 11.2. Ein neuer Raid, neuer Dungeon, neue Herausforderungen in der offenen Welt und Welt-Events.

Den Sommer lässt man dann mit der offiziellen Ankündigung von „Midnight“ ausklingen.

Im Herbst 2025 folgt dann der „Epilog“ der Geschichte, also die Patches 11.2.5 und 11.2.7. Diese werden wahrscheinlich direkt zur nächsten Erweiterung hinführen.

Die Roadmap für das Jahr 2025 – prall gefüllt.

Kommt da noch mehr? Ob die Geschichte von The War Within mit dem Patch 11.2.7 ein Ende findet, ist noch nicht vollkommen ersichtlich – allerdings sieht es danach aus. Sollte Blizzard den Rhythmus von „Dragonflight“ beibehalten, dann würde das bedeuten, dass wir Ende 2025 vermutlich ein weiteres Addon in der „Remix“-Variante zu sehen bekommen, bevor Anfang 2026 dann (hoffentlich) bereits die Midnight-Erweiterung ins Haus steht. Hier hat Blizzard allerdings noch keine konkreten Zusagen gemacht, sodass gegenwärtig nur ein Blick in die Glaskugel hilft.

In jedem Fall wird das Jahr 2025 für Fans von World of Warcraft ziemlich prall gefüllt sein. Die Spielerinnen und Spieler dürften das ganze Jahr über mit einer Menge Inhalte rechnen und gut versorgt sein – egal ob sie Dungeons, Tiefen oder Raids mögen. Vielleicht bleibt dabei ja auch noch ein wenig Zeit, damit WoW für Neulinge endlich etwas leichter zugänglich wird.