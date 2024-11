„So sollte Warcraft sein“ – WoW-Entwickler befeuern Nostalgie, Fans sind begeistert

Ein neues Video zu World of Warcraft befeuert die Nostalgie der Fans. Seit langer Zeit kommt das mal wieder richtig gut an.

World of Warcraft feiert seinen 20. Geburtstag und das lockt viele alte Spielerinnen und Spieler an, die sich jetzt doch noch einmal mit dem MMORPG beschäftigen. Um das Ereignis zu würdigen, hat Blizzard ein Video mit dem Namen „20 Jahre von Azeroths größten Abenteuern“ veröffentlicht – und trifft damit genau den Nerv, den man treffen wollte.

Was zeigt das Video? Zu sehen sind einige der ikonischten Augenblicke in der Geschichte von World of Warcraft. Das sind Momente, die den Spielerinnen und Spielern entweder besonders in Erinnerung geblieben sind oder aber das Schicksal von Azeroth besonders geformt haben. Darunter sind:

Die Anfänge jedes Helden in den Startgebieten.

Der Kampf gegen Ragnaros im Geschmolzenen Kern.

Der Kampf gegen den Alten Gott C’thun.

Die Eröffnung des Dunklen Portals zum Start von „The Burning Crusade“.

Der ganze Konflikt rund um Illidan in der Scherbenwelt.

Der Lichkönig in Nordend und der finale Kampf gegen ihn, als er die Spieler zu Untoten Sklaven machen will.

Die anderen Erweiterungen werden alle deutlich schneller abgehandelt, je näher man an die moderne Zeit kommt. Während der Kampf gegen Todesschwinge (Cataclysm) noch gänzlich gezeigt wird, ist die Erweiterung „Shadowlands“ auf zwei Sekunden Kampf gegen den Kerkermeister reduziert. Erst Dragonflight wird danach wieder etwas länger gezeigt.

Klar – Blizzard will hier vor allem auf Nostalgie setzen und das scheint mit dem Video zu gelingen.

So reagiert die Community: Die Reaktionen unter dem Video auf YouTube sind positiv. Die meisten erfreuen sich an der Nostalgie und sind froh, Teil dieser Reise zu sein, die für viele schon seit 20 Jahren andauert – und hoffentlich so bald kein Ende findet. Einige der Kommentare:

„Der Augenblick als Tirion Frostgram mit dem Aschenbringer zerschmettert wird für mich immer episch sein.“ – Sebalarios

„Es gibt keinen so schönen Ort wie das Zuhause. Auf weitere 20 Jahre.“ – rowrowfightthepower9

„So fühlt es sich also an, wenn das Leben vor deinen Augen vorbeizieht.“ – l47l

„Ich bin so stolz darauf, Teil dieser großen Geschichte gewesen zu sein. Danke, Blizzard.“ – SwineeTTV

Was ist daran besonders? Wenn der YouTube-Kanal von World of Warcraft neue Videos hochlädt, dann gibt es in den Kommentaren zumeist viele Diskussionen. Die Verteilung von „Daumen hoch“ und „Daumen runter“ ist häufig gemischt. Bei diesem Video ist das jedoch anders, das scheint bei so ziemlich allen extrem gut anzukommen. Zum aktuellen Zeitpunkt kommen auf 14.000 Upvotes nur rund 200 Downvotes – also etwas mehr als 1 %.

Klar, dass Blizzard diese Nostalgie-Welle auch noch eine Weile lang reiten will, immerhin feiert man aktuell nicht nur den 20. Geburtstag von World of Warcraft, sondern auch das 30-jährige Bestehen des ganzen Warcraft-Franchise. Dazu wird es schon morgen neue Informationen geben, denn dann findet die Warcraft Direct statt und verspricht einige „besondere“ Ankündigungen.