3 Dinge, die ihr noch vor Patch 11.1 erledigen müsst – denn sonst ist es zu spät

In World of Warcraft verschwinden einige Inhalte bald. Jetzt ist die letzte Chance, um sie noch vor dem Release von Patch 11.1 anzugehen.

Patch 11.1 Lorenhalt hat nach langer Wartezeit endlich ein offizielles Release-Datum. Noch im Februar geht es hinab in die Tiefen von Azeroth, hin zur Hauptstadt der Goblins, gegen den fiesen Gallywix und jede Menge Explosionen. Doch mit dem Release eines neuen Updates werden auch manche Inhalte veraltet und einige Erfolge und Belohnungen können nicht mehr errungen werden. Wir verraten euch, welche 3 Aufgaben ihr noch schnell erledigen solltet.

Zekvir auf ??-Schwierigkeit

Zekvir ist der aktuelle Endboss der Tiefen von Saison 1 und quasi der „finale Widersacher“, wenn es um die Story der Tiefen geht. Allerdings ändert sich dieser Feind mit Saison 2 – dann gibt es eine neue Bedrohung.

Zekvir kommt in zwei unterschiedlichen Schwierigkeiten, einmal der „?“-Schwierigkeit und einmal der „??“-Schwierigkeit. Das entspricht jeweils ungefähr dem Schwierigkeitsgrad einer Tiefe der Stufe 8 (für „?“) und Stufe 11 (für „??“).

Zekvir ist zwar noch immer schwer – aber mit genug Ausdauer schafft ihr es!

Der Kampf ist ziemlich fordernd und dürfte für die meisten Klassen gut und gerne 5 Minuten dauern, vielleicht sogar ein bisschen länger. Ihr werdet mehrere Anläufe brauchen und müsst ein bisschen Zeit investieren – denn einzelne Fehler führen für nahezu alle Klassen zum sofortigen Tod.

Auch wenn Zekvir durchaus knackig ist, wurde er im Laufe der letzten Patches ein wenig leichter. Das liegt vor allem an starken Items wie Circes Reif von der Sireneninsel, der jedem Charakter ein bisschen mehr Macht verleiht.

Falls ihr Zekvir noch nicht auf seiner ??-Schwierigkeit bezwungen habt, dann wird es nun Zeit dafür. Nutzt die letzten verbleibenden Tage, um den Neruber ein für alle Mal zu bezwingen und euch den Leeren-Skin für das Tiefen-Reittier zu sichern sowie eine Heldentat, die euch niemand mehr wegnehmen kann.

Mehr Tipps gegen Zekvir haben wir in unserem umfangreichen Guide.

Plunderstorm: All die schöne Beute

Zeitgleich mit dem Release von Patch 11.1 Lorenhalt endet auch der Plunderstorm-Spielmodus – zumindest, bis er in Zukunft wieder zurückkehrt. Wenn ihr euch also die vielen neuen Belohnungen, wie Reittiere, Haustiere und ein schickes Transmog-Set noch nicht erspielt habt, dann wird es allerhöchste Zeit.

Auch wenn der abgedrehte PvP-Modus durchaus umstritten ist und nicht alle in der Community glücklich macht, gibt es hier für wenig Aufwand eine Menge Belohnungen. Selbst wenn ihr bisher noch gar nichts freigeschaltet habt, könnt ihr locker innerhalb von einem Wochenende alle Belohnungen erspielen – mit ein bisschen Geschick sogar nochmal deutlich schneller.

Auch Plunderstorm endet bald – schnell noch die Belohnungen abgreifen.

Beachtet, dass der Plunderstorm-Modus mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft wieder zurückkehren wird und man sich dann die aktuellen Belohnungen auch noch erspielen kann. Wann das allerdings der Fall ist, ist noch nicht bekannt.

The War Within: Schlüsselsteinheld

Mit dem Start von Patch 11.1 endet auch die erste Saison von The War Within. Damit gehen einige saisonale Leistungen verloren oder sind nicht mehr erhältlich. Eine davon ist der „Schlüsselsteinheld“ von The War Within. Hierfür müsst ihr eine Dungeon-Wertung von 2.500 oder höher im Bereich „Mythisch+“ erzielen. Das entspricht ungefähr dem Abschluss aller Dungeons auf der Schwierigkeit Mythisch+10.

Auch wenn die erste Saison von The War Within grundsätzlich als eine der härtesten aller Zeiten gilt, dürfte eine solche Wertung für die allermeisten inzwischen in Reichweite liegen. Items wie Circes Reif gaben einen guten Boost und ermöglichen es, jetzt auch Dungeons anzugehen, die ein oder zwei Level über dem bisherigen persönlichen Maximum lagen.

Schnell noch in M+ wagen – auch als Übung für Saison 2.

Schnappt euch dafür eine gute Truppe, am besten aus Freundinnen und Gildenkollegen und nehmt euch zwei bis drei Abende Zeit.

Immerhin: In The War Within muss man nicht mehr an zwei verschiedenen Wochen die Dungeons abschließen, da „Tyrannisch“ und „Verstärkt“ gleichzeitig aktiv sind. Das macht es durchaus möglich, alles innerhalb einer Woche zu bewältigen.

Was sollte man noch tun? Abgesehen von den 3 „großen“ Sachen, die wir hier erwähnt haben, gibt es noch eine Reihe anderer Inhalte, die eventuell für euch interessant sind. Falls ihr noch ein paar Leistungen ausstehen habt, schaut euch doch die folgenden Inhalte an:

Bezwingt Königin Ansurek im Palast der Nerub’ar auf Heroisch.

Schließt „Mythisch+“-Dungeons auf Stufe 10 innerhalb der Zeit ab, um eine permanente Teleportation für den ganzen Account freizuschalten.

Erspielt euch PvP-Belohnungen der Saison 1.

Schließt alle Story-Quests auf Khaz Algar ab, um mit „sauberem“ Questlog in den neuen Patch zu starten.

Räumt euer Inventar auf, damit ihr es bald wieder mit Goblin-Unsinn füllen könnt.

Wie werdet ihr die letzten Tage bis zum Erscheinen von Patch 11.1 nutzen? Habt ihr noch einige Erfolge auf dem Zettel, die ihr unbedingt angehen wollt? Oder habt ihr bereits alles erledigt und könnt es gar nicht erwarten, dass es endlich losgeht?

Falls ihr bereits alles erledigt habt, haben wir hier 5 schicke Mounts aus The War Within, die ihr farmen könnt.