WoW bringt endlich den großen Berufe-Reset und allen eine zweite Chance

Fehler bei den Berufen gemacht? Bald habt ihr endlich eine zweite Chance, um alles in World of Warcraft besser zu machen.

Das Berufe-System in World of Warcraft ist mit The War Within so wichtig, wie schon seit vielen Erweiterungen nicht mehr. Es ist möglich, sich inzwischen zu einem großen Teil nur mit hergestellten Items erstklassig auszurüsten. Doch mit diesem System kommt auch das Potenzial, große Fehler gemacht zu haben. Etwas, das sich bisher nicht korrigieren ließ. In Patch 11.1 Undermine(d) wird das endlich möglich sein.

Gegenwärtig gibt es die Sireneninsel – doch bald gibt es mehr Goblin-Abenteuer:

Spieler in WoW erhalten neue Chance bei Berufen

Was kommt mit Patch 11.1 für Berufe? Mit Patch 11.1 Undermine(d) wird es endlich möglich sein, das Berufswissen für einen gewählten Beruf zurückzusetzen. Ihr erhaltet dann eure ausgegebenen Punkte zurück und könnte diese neu auf die verschiedenen Spezialisierungen eures Berufes verteilen.

Damit ist es möglich, frühere Fehler auszugleichen und vielleicht einen anderen Schwerpunkt zu wählen, also noch zu Beginn der Erweiterung.

Für wen ist das hilfreich? Das „neue“ Berufe-System aus Dragonflight haben viele noch immer nicht ganz durchschaut. Da man Spezialisierungen wählen kann und die Punkteverteilung hier bisher permanent war, war es sehr leicht möglich, sich den Start einer Erweiterung „zu verbauen“, indem man Spezialisierungen wählte, die am Ende nur einen geringen Nutzen erfüllen. Wer als Leder-Träger etwa komplett in die Herstellung von Ketten-Ausrüstung investiert hat, ist dann auf andere Leute angewiesen. Das gleiche galt auch bei Sammelberufen, wenn man sich etwa für Mulch oder Flöze entschieden hatte.

Letztlich sollte man sich aber auch nicht zu viele Sorgen um die ausgegebenen Punkte Berufswissen machen. Denn aktive Spielerinnen und Spieler erhalten ohnehin jede Woche neue Punkte, sodass man nach einigen Monaten eh „alles“ aus einem Beruf kann, wenn man am Ball bleibt.

Wie oft man diesen Reset in Anspruch nehmen kann und was die Limitierungen davon sind – etwa hohe Kosten oder ein großer Cooldown – das ist bisher noch nicht bekannt und wird wohl erst in den nächsten Wochen auf dem PTR von Patch 11.1 Undermine(d) zu sehen sein.