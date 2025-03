WoW: In Lorenhall gibt es eine geheime Ruf-Fraktion – So schaltet ihr sie frei

Das geheime Kartell „Düsternisverschmolzene Lösungen“ in World of Warcraft müsst ihr erst freischalten. Wir verraten, wie das geht.

Patch 11.1 Lorenhalt ist voll von kleinen, versteckten Inhalten – und auch einigen, die richtig groß sind. Denn Blizzard hat sogar eine ganze Ruf-Fraktion bei den Kartellen versteckt, die zu Anfang gar nicht zugänglich ist. Wir verraten euch, wie ihr das geheime, fünfte Kartell freischaltet und was für Belohnungen da auf euch warten.

Das geheime Kartell ist „Düsternisverschmolzene Lösungen“ und bringt einige besondere Belohnungen, die kein anderes Kartell anbietet.

So schaltet ihr Düsternisverschmolzene Lösungen als Kartell frei

Um das neue Kartell freizuschalten, müsst ihr eine Reihe von Anforderungen erfüllen, die ihr früher oder später aber wohl ganz von alleine erreicht:

Spielt die Hauptkampagne von Lorenhall, bis ihr Gallywix besiegen müsst.

Bezwingt den ganzen Raid „Befreiung von Lorenhall“ und schließt die Quest ab.

Anschließend könnt ihr beim Empfang des Hotels einen kleinen Brief auf der Theke sehen – klickt diesen an und nehmt ihn an euch, um eine neue Quest anzunehmen.

Die Quest führt euch zum NPC Lage Fiesmöpp. Gebt die Quest ab, lauscht dem Dialog und schon habt ihr das neue Kartell freigeschaltet!

Falls ihr aktuell noch nicht in der Lage seid, den Raid zu meistern, keine Sorge. Nächste Woche (12.03.2025) erscheint der Story-Mode, dann könnt ihr Gallywix auch im Alleingang bezwingen.

Was ist das für ein Kartell? Das Kartell „Düsternisverschmolzene Lösungen“ ist die meiste Zeit der Gegenspieler in Lorenhall, denn es sind die Schergen von Gallywix. Nachdem Gallywix allerdings gestürzt ist, hat das Kartell ein weiteres Problem – und braucht Hilfe. Genau diese Hilfe könnt ihr bieten. Denn das Kartell will nun auf legalere Weise (nach Goblin-Standard) Fuß fassen und ihr könnt dabei helfen und dabei jede Menge Ruf sammeln.

Wie sammelt man Ruf bei Düsternisverschmolzene Lösungen? Um Ruf zu sammeln, müsst ihr „Marktforschung“ ergattern. Die bekommt ihr bei nahezu allen Aktivitäten in Lorenhall, sobald ihr das neue Kartell freigeschaltet habt. Jeweils 100 Marktforschung könnt ihr direkt gegen 500 Ruf eintauschen. Um von Neutral auf Ehrfürchtig zu steigen, müsst ihr insgesamt 8.400 Marktforschung sammeln – das ist ein Unterfangen, das wohl mehrere Wochen dauern wird, aber auch automatisch „ganz nebenbei“ geschieht.

Was für Belohnungen gibt es? Die Belohnungen sind recht einzigartig. So gibt es ein Spielzeug, mit dem ihr alle Raid- oder Gruppen-Mitglieder in Goblins verwandeln könnt. Für Transmog-Fans gibt es einen coolen, schwarzen Mantel und Sammler kommen mit einem neuen Flug-Reittier auf ihre Kosten.

Die versteckte Fraktion ist natürlich nicht alles, was sich im aktuellen WoW-Update verbirgt. Die Entwickler haben auch jede Menge schicke Reittiere ins Spiel gepackt, von denen ihr einige relativ leicht ergattern könnt. 5 leicht zu farmende Mounts aus Patch 11.1 haben wir euch hier vorgestellt.