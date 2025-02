WoW: Patch 11.1 ist live – Das erwartet euch heute in Lorenhall

Der neuste Patch von World of Warcraft ist live. Wir verraten euch, welche Inhalte jetzt neu sind und welche Abenteuer ihr erleben könnt.

Der neuste Patch von World of Warcraft ist live. Patch 11.1 Lorenhalt („Undermine(d)“) führt tief hinab in den Planeten Azeroth, hin zur Heimatstadt der Goblins. Denn dorthin hat es nicht nur Xal’ataths verschlagen, sondern auch den fiesen Gallywix, der jede Menge Gefallen einfordert, um seinen eigenen grünen Hintern zu retten. Etwas, das die Heldinnen und Helden von Azeroth wohl kaum zulassen werden.

Patch 11.1 – Neue Inhalte und neue Fortbewegung

Das Herzstück von Patch 11.1 ist das neue Gebiet Lorenhall. Das Gebiet ist zwar nicht recht groß, dafür allerdings eine Goblin-Stadt von durchaus beachtlichem Ausmaß. Es gibt verschiedene Kartelle (neue Ruhm-Fraktionen), denen ihr euch anschließen könnt und jede Menge Geheimnisse auf den Straßen zu erforschen. Zu den Belohnungen gehören Spielzeuge, Mounts und Kampf-Haustiere – so, wie man das aus World of Warcraft im weitesten Sinne bereits gewohnt ist.

Ein neuer Dungeon ist ebenfalls mit dabei, die „Operation: Schleuse“, in dem ihr verhindern müsst, dass ein gewisses anderes Gebiet von einer Flut komplett vernichtet wird.

Neue Reittiere gibt’s auch.

Im Raid „Befreiung von Lorenhall“ stellt ihr euch dem bösen Goblin-Obermotz Jastor Gallywix, der sich mit Xal’ataths verschworen hat, um aus seiner eigenen, misslichen Lage zu entkommen. Denn die Goblins sollen dabei helfen, eine Waffe von Xal’ataths wiederherzustellen. Insgesamt 8 Bosse warten hier darauf, dass jemand vorbeikommt und ihnen die epische Beute abnimmt.

So funktioniert das Reiten in Lorenhall: Die schlechte Nachricht: In Lorenhall könnt ihr nicht fliegen. Die gute Nachricht: Ihr müsst es auch gar nicht, denn ihr bekommt ein schickes Goblin-Auto spendiert, das einmal mehr die Fortbewegung in WoW revolutionieren könnte.

Denn das Gefährt hat eine tatsächliche Physik, kann driften, beschleunigen und abbremsen, anstatt ein gleichbleibendes Tempo zu behalten. In bester „Mario Kart“-Manier düst ihr damit durch die Straßen von Lorenhall (und rammt sicher die eine oder andere Mauer). Das macht nicht nur Spaß, ist mit ein wenig Geschick sogar noch schneller als das dynamische Reiten (Drachenfliegen).

Abgesehen von diesen Neuerungen gibt es auch jede Menge Änderungen an den Klassen – mitunter sogar richtig drastisch, mit Dutzenden neuen Talenten. Diese Klassen-Anpassungen findet ihr in den Patch Notes zu Patch 11.1.

Wann startet die neue Saison? Wie üblich bei einem neuen Patch, fängt die Saison erst ein paar Tage später an. In diesem Fall habt ihr 7 Tage Zeit, um die neuen Inhalte zu spielen, bevor der Raid „Die Befreiung von Lorenhall“ und die neue Dungeon-Saison am 5. März startet – also genau eine Woche nach dem Release des Patches. Dann gibt es eine frische Dungeon-Rotation und auch das beliebte „World First“-Rennen beginnt, das auf Twitch sicher wieder Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer anlocken wird.

Auf welche Inhalte im neuen Patch freut ihr euch besonders? Was werdet ihr in Lorenhall als erstes angehen? Oder wartet ihr auf den Start der Saison, bevor ihr euch wieder in die World of Warcraft stürzt? Für eine Sache hat Patch 11.1 übrigens keine Lösung – zumindest noch nicht.