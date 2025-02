WoW: Patchnotes für Patch 11.1 – So ändert sich eure Klasse am Mittwoch

Der neue Patch von World of Warcraft steht an und es gibt viele Veränderungen. Wir haben alle Details, die eure Klasse betreffen zusammengefasst.

Mit Patch 11.1 Lorenhalt beginnt in World of Warcraft nicht nur die zweite Saison der Erweiterung The War Within, sondern es gibt auch eine ganze Menge Neuerungen. Viele Klassen und Spezialisierungen werden überarbeitet, manche sogar richtig drastisch. Damit ihr beim Release am 26.02.2025 nicht überrumpelt seid, haben wir alle wichtigen Änderungen für euch zusammengefasst.

Die Klassen-Änderungen in der Übersicht

Im Folgenden fassen wir die Klassen-Anpassungen grob zusammen, damit ihr einen Überblick über die wichtigsten Änderungen habt. Wenn eure Spezialisierung hier nicht genannt ist, sind die Änderungen nur geringfügig.

Todesritter werden in ihren DPS-Spezialisierungen ein bisschen weniger überlebensfähig, verursachen aber mehr Schaden. Außerdem bekommt „Unaufhaltsamer Gletscher“ eine neue Animation, die der Zeit angemessen ist.

Todesritter waren etwas zu lebensfreudig – das wird korrigiert.

Tank-Dämonenjäger bekommen eine große Überarbeitung, die den Spielstil nachhaltig ändert. Es gibt viele neue Talente und Defensiv-Fähigkeiten wie „Dämonenstachel“ haben nun eine längere Dauer und können damit über einen längeren Zeitraum aufrecht erhalten werden. Das dürfte Dämonenjäger-Tanks deutlich attraktiver machen, die in der ersten Saison nahezu ausgestorben waren.

Bei Druiden wird der Klassen-Talentbaum drastisch überarbeitet. Es gibt viele neue Talente und die Anordnung alter Talente wurde angepasst. Grundsätzlich ist es nun viel leichter, alle „sinnvollen“ Fähigkeiten für eine gewählte Spezialisierung zu erreichen und es gibt mehr Flexibilität.

Rufer bekommen eine Überarbeitung ihrer „Flammenformer“-Heldentalente, damit die in Dungeons sinnvoller sind. Gleichzeitig wird der Verstärkungs-Rufer deutlich angepasst, sodass er seine Verbesserungs-Effekte nur noch auf andere DPS-Charaktere überträgt und weniger Einfluss auf Tanks und Heiler hat. Das soll Rufer aus ihrer „Meta-Rolle“ rausnehmen – denn im hochstufigen Spielbereich war ein Rufer quasi Pflicht.

Jäger haben mit Abstand die größte Menge an Neuerungen bekommen. Alle drei Spezialisierungen wurden mitsamt ihrer Heldentalente überarbeitet. Das wichtigste ist, dass Treffsicherheit-Jäger nun auch ihre „Tier-Effekte“, wie Kampfrausch, verwenden können, selbst wenn sie auf einen Begleiter verzichten. Alle drei Spezialisierungen fühlen sich nun runder und intuitiver an. Es gibt viele neue Talente und über 20 alte Talente wurden entfernt. Hier lohnt ein Blick in die sehr umfangreichen Details.

Magier bekommen in allen drei Spezialisierungen Anpassungen, die etwas geringer ausfallen. Während der Arkanmagier etwas vereinfacht wurde und höhere Auslöse-Chancen von vielen Talenten hat, wurden dem Feuermagier seine Ressourcen leicht eingeschränkt, dafür wird er aber mit mächtigen Angriffen belohnt, die ein wenig mehr Wumms haben.

Mönche erhalten nur geringfügige Änderungen. Die größten Anpassungen gibt es hier beim Nebelwirker. Die Heilung wird ein wenig verschoben, sodass als Nebelwirker sowohl Gruppen- als auch Einzelheilung besser funktioniert und man gelegentlich Offensiv-Fähigkeiten einbauen kann.

Paladine können sich über mehr Heilung als Heiler freuen, müssen aber als Tank leichte bis mittlere Nerfs ihrer Eigenheilung in Kauf nehmen. Sie sind künftig also häufiger auf einen Heiler angewiesen, können dafür aber auch mehr Schaden verursachen.

Paladine sind mit Patch 11.1 in einer guten Position.

Beim Priester gibt es wenig Änderung für Schatten, aber große Anpassung bei Disziplin. Die Anzahl der verfügbaren Abklingzeiten wird reduziert und die dominante Rolle der Disziplin-Priester in Dungeons dadurch verringert. Auch Heilig-Priester erhalten massive Anpassungen und es gibt nun einen neuen Spielstil, der sich auf Erneuerung fokussiert.

Der Schurke bekommt nur geringfügige Anpassungen. Es gibt leichte Verbesserungen bei Gesetzlosigkeit, wie eine erhöhte Chance, beim Würfeln einen 5er-Pasch zu erzielen. Die anderen Anpassungen sind lediglich Details.

Bei Schamanen stehen massive Änderung der Verstärker an. Der Schaden dieser Spezialisierung wird von Fernkampf-Fähigkeiten (die Mahlstrom verbrauchen) stärker hin zu Nahkampffähigkeiten verschoben. Das dürfte den Burst-Schaden der Klasse etwas reduzieren. Ein Blick in die Details auf Seite 2 lohnt. Heil-Schamanen können besser von Springflut profitieren, aber auch hier gibt es lediglich kleine Anpassungen.

Hexenmeister werden in allen 3 Spezialisierungen ein wenig leichter zu spielen. Es gibt mehr passive Effekte (wenn man das möchte) und einige Talente sind nun lohnenswerter. Die Anpassungen sind im Vergleich zu anderen Klassen allerdings eher gering.

Hexenmeister wurden etwas zu kompliziert – das wird korrigiert. Wenn man will.

Krieger werden leicht überarbeitet, vor allem der Schutz-Krieger. Dieser muss künftig nicht mehr so viele Tasten drücken, um seine Aufgabe als Tank zu erfüllen – das war zuletzt so viel, dass es sogar körperlich unangenehm zu spielen war. Die anderen Spezialisierungen bekommen lediglich kleine Updates, die sich nur gering auf die Spielweise auswirken.

Alle Tanks verursachen mehr Schaden

Eine besonders große Anpassung gibt es es für alle Tank-Spezialisierungen, denn die dürfen künftig deutlich mehr zur Leistung der Gruppe beitragen. Auch wenn manche Tanks ein wenig ihrer Überlebensfähigkeit eingebüßt haben, dürfen sie alle künftig deutlich mehr Schaden verursachen.

Denn alle Tanks verursachen mit Patch 11.1 rund 20 % mehr Schaden mit allen (oder ausgewählten) Fähigkeiten. Es wird in Dungeons und Raids also häufiger vorkommen, dass ihr als Tanks den DPS-Charaktere eng auf den Fersen seid – oder sie sogar überholt, wenn es die Situation erlaubt.

Was steckt sonst noch im Patch? Natürlich sind die Änderungen an den Klassen nur ein kleiner Teil von Patch 11.1 Lorenhalt. Das Herzstück ist der neue Gameplay-Content, also das Gebiet Lorenhall mit der Geschichte rund um die Goblin-Kartelle und die Fortführung der Handlung rund um Xal’atath und deren Pläne.

Neben einer neuen Saison mit frischen Dungeons, einem großen, interessanten Raid und einer ganz neuen Art der Fortbewegung, gibt es auch neue Tiefen und eine Verbesserung des Fortschritts für Solo-Spielerinnen und -Spieler. Mehr Informationen zu allen großen Neuerungen findet ihr in unserer Übersicht zu Patch 11.1 Lorenhalt.

Falls euch die vollständigen, sehr umfangreichen Patch Notes im Detail interessieren, könnt ihr sie auf der zweiten Seite dieses Artikels einsehen. Sollte euch das zu umständlich sein, könnt ihr auch erfahren, welche Entscheidung der Entwickler von vor über 20 Jahren noch heute dafür sorgt, dass WoW ein Dauerbrenner bleibt.