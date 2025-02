WoW erhöht den Schaden aller Tanks – und macht gleichzeitig alle Feinde schwächer

Gute Zeiten für Tanks in World of Warcraft. Ihr Schaden wird massiv erhöht, sodass sie ähnlich stark wie DPS-Charaktere sind.

Obwohl der Patch 11.1 Lorenhalt eigentlich schon ein „Release Candidate“ war, bringt Blizzard noch einmal deutliche Veränderungen und dreht an den Stellschrauben. Tanks können sich freuen, denn sie bekommen eine massive Verstärkung. Im Gegensatz dazu schauen alle Mobs gehörig in die Röhre, denn ihnen werden die Lebenspunkte reduziert.

Was wurde geändert? Im vermutlich finalen PTR-Update von Patch 11.1 hat Blizzard nochmal ordentlich an der Balance geschraubt und vor allem den unterschiedlichen Tank-Spezialisierungen einige Geschenke gemacht. Die wichtigsten Änderungen für alle Tanks sind:

Blut-Todesritter verursachen mit allen Fähigkeiten 20 % mehr Schaden.

Rachsucht-Dämonenjäger verursachen mit allen Fähigkeiten 20 % mehr Schaden.

Wächter-Druiden verursachen mit allen Fähigkeiten 20 % mehr Schaden.

Braumeister-Mönche verursachen nun mit allen Fähigkeiten 15 % mehr Schaden.

Schutz-Paladine verursachen nun mit allen Fähigkeiten 15 % mehr Schaden.

Schutz-Krieger verursachen nun mit allen Fähigkeiten 20 % mehr Schaden.

Dazu geht es gleichzeitig allen Feinden in Dungeons der Stufe „Mythisch“ und „Mythisch+“ an den Kragen. In sämtlichen Dungeons dieser Art werden die Lebenspunkte aller Feinde um 10 % reduziert. Dazu wurden auch die Lebenspunkte verschiedener beschworener Kreaturen („Adds“) in Bosskämpfen vermindert.

Grundsätzlich sollten alle Kämpfe nun ein wenig flotter ablaufen, sodass die Timer der Dungeons leichter einzuhalten sind.

Beachtet, dass diese Anpassungen erst mit dem Start von Patch 11.1 live gehen, also in wenigen Tagen.

Warum bufft Blizzard die Tanks so stark? Auch Tanks sehen gerne große Schadenszahlen. Es ist inzwischen häufig der Fall, dass Tanks in Dungeons und Raids mit den DPS-Charakteren mithalten können. Auf dem PTR von Patch 11.1 war das aber überwiegend so nicht mehr der Fall und die Leistung von Tanks ist deutlich abgefallen. Um das zu korrigieren, bekommen alle Tank-Klassen einen massiven Bonus auf ihren verursachten Schaden. Das hilft nicht nur dabei, die Aggro besser halten zu können, sondern auch der ganzen Gruppe, die Feinde schneller bezwingen zu können.

Bis der Patch live ist, dauert es noch ein paar Tage. Doch die Zeit könnt ihr nutzen. Denn es gibt einige Inhalte und Erfolge, die können bald nicht mehr errungen werden. Daher solltet ihr diese 3 Aufgaben abschließen, bevor es zu spät ist!