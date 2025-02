WoW Patch 11.1 wird gut – aber für das nervigste Problem hat Blizzard keine Lösung

Obwohl der neue Patch von World of Warcraft viel gut macht, kriegt Blizzard ein Problem nicht in den Griff: Die nervigen Tapferkeitssteine.

Wer in World of Warcraft gute Ausrüstung haben will, muss nicht nur die entsprechenden Gegenstände bekommen, sondern sie auch aufwerten. Dafür braucht man in der Regel zwei unterschiedliche Gegenstände – nämlich Wappen und Tapferkeitssteine. Gerade die Tapferkeitssteine spalten immer wieder die Community. Denn während eine Gruppe schier unendlich davon hat, haben andere nie genug. Ein Problem, das Blizzard anerkennt, zu dem es aber auch in Patch 11.1 Lorenhalt keine gute Lösung bieten kann.

Was ist das Problem mit den Tapferkeitssteinen? Tapferkeitssteine ( Valor Stones ) braucht man im Grunde permanent. Man bekommt sie für nahezu alle Endgame-Inhalte im Spiel – egal ob Dungeons, Raids, Weltquests oder Events in der offenen Welt. Viele sind permanent am „Cap“ von 2.000 Tapferkeitssteinen und haben damit kein Problem.

Anders ist das bei Twinks. Besonders Zweitcharaktere haben zumeist einen Mangel an Tapferkeitssteinen, da man hier weniger Aktivitäten bestreitet als auf dem „Main“. Wenn man dann aber losziehen will, um die Steine aktiv zu farmen, gibt es nur so wenige davon, dass daran schnell die Freude vergeht.

Wofür sind Tapferkeitssteine wichtig? Ein Vorschlag der Community ist es, die Tapferkeitssteine einfach ersatzlos zu streichen, da sie nur „nervig und überflüssig“ sind. Tatsächlich haben Tapferkeitssteine aber auch einen regulierenden Faktor. Denn sie beeinflussen, wie teuer die Aufwertung unterschiedlicher Rüstungsstücke ist.

Während ihr für die Aufwertung von Armschienen nur eine kleine Menge von Tapferkeitssteinen braucht, benötigt ihr für eine Brust-Rüstung oder eine Waffe deutlich mehr. Lediglich die Wappen-Kosten sind pro Aufwertung gleich.

Dadurch ist die Aufwertung einer Brust-Rüstung „teurer“, was aber nur gerecht ist, da sie mehr Werte und Verbesserungen bietet als etwa Armschienen.

Ein weiterer Vorschlag der Community ist es, Tapferkeitssteine einfach an die Kriegsmeute zu binden, sodass sie zwischen den Charakteren hin- und hergeschickt werden können. Das würde das Problem für viele drastisch reduzieren.

Tapferkeitssteine sind wichtig, aber Wappen waren wichtiger

Was sagt Blizzard dazu? In einem Interview mit „But why tho?“ wurde Morgan Day von Blizzard auf die Problematik angesprochen. Er sieht ein, dass es hier ein Problem gibt, kann aber auch noch keine richtige Lösung anbieten:

Wir wissen, dass Tapferkeitssteine ein heißes Thema in der Community sind. Aber ein großer Teil unseres Fokus, besonders im Bereich Mythisch+, lag auf den Wappen, weil wir wissen, dass die häufig der limitierende Faktor sind.

Wappen kann man in Patch 11.1 deutlich einfacher und auch zahlreicher bekommen. So können auch Tiefen-Fans die besten Wappen ergattern, während alle anderen aus Dungeons etwas stärker belohnt werden.

Tapferkeitssteine sind aktuell ein bisschen seltsam, das sehen wir ein, weil sie gerade zu Beginn einer Saison so wichtig sind. Besonders, bevor du all die Wappen hast, die du brauchst, sind Tapferkeitssteine wichtig für die [ersten] Upgrades. Dann kommst du an einen Punkt der Sättigung, wo du sie einfach nicht mehr brauchst und Wappen sind der limitierende Faktor. Am Anfang kümmert man sich stark um [die Tapferkeitssteine], dann lässt das nach.



Wir verstehen wirklich, dass [die Tapferkeitssteine] gerade nicht in der gesündesten Position sind. Wir glauben, dass da noch eine Menge ist, was wir in Saison 2 anpassen können.

Zumindest eine kleine Änderung gibt es für alle, die gerne an Raids teilnehmen:

Ich will noch sagen, dass es für Raids einige Steigerungen gibt, du bekommst da ein paar mehr [Tapferkeitssteine]. […] Wir hören das Feedback der Community und verstehen das Problem hier.

Auch wenn das Problem bekannt ist, hat Blizzard zum Start von Saison 2 offenbar noch keine angemessene Lösung dafür und wird diese wohl erst im Verlauf der nächsten Wochen nachreichen. Eine etwas kuriose Antwort, wenn man doch bedenkt, dass Tapferkeitssteine gerade in den ersten Wochen der Saison wichtig sind – und danach eher nicht mehr. Immer mal wieder hat Blizzard keine Patentlösung – wie auch bei den Erbstücken, die arg in der Ansicht der Fans gesunken sind.