WoW macht die Tiefen einfacher, weil es da bald bessere Belohnungen gibt

Es klingt kurios und ergibt doch Sinn. Die härtesten Tiefen werden in World of Warcraft leichter, weil es dort bessere Beute gibt.

Mit Patch 11.1 Lorenhalt werden die Tiefen von World of Warcraft überarbeitet. Es gibt mehr und vor allem bessere Belohnungen. Das erfordert allerdings, dass Blizzard auch ein wenig an der Schwierigkeit schraubt. Wer jetzt denkt, dass die Tiefen deutlich härter werden, der irrt – genau das Gegenteil ist der Fall. Die härtesten Tiefen werden deutlich leichter, weil es nun dort bessere Beute zu holen gibt.

WoW gibt bessere Beute in den Tiefen

Was hat Blizzard vor? In der 2. Saison von The War Within wird ein noch größerer Fokus auf die Tiefen gelegt. Hier können Solo-Fans künftig noch bessere Ausrüstung sammeln und sind dann nicht mehr auf den Besuch von „Mythisch+“ angewiesen.

Bisher war es so, dass Tiefen lediglich bis Stufe 8 eine gute Belohnung abwarfen – alles darüber hinaus war im Grunde unnötig und nur für Erfolge sinnvoll.

Da es künftig aber auch bessere Beute in den Tiefen 9, 10 und 11 gibt, wird die Schwierigkeit hier ein wenig abgesenkt. Diese Tiefen sind selbstverständlich noch immer härter als eine Tiefe der Stufe 8, aber eben nicht mehr so drakonisch schwer, wie das aktuell der Fall ist.

Was ist der Grund dahinter? Bisher hatten die Tiefen auf Stufe 9, 10 und 11 keinen großen Nutzen für den Fortschritt des Charakters. Es waren schlicht Herausforderungen für alle, die eine extra-schwere Aufgabe haben wollten. Daher waren Tiefen auf Stufe 11 auch so hart, dass sie für Charaktere interessant waren, die vollständig mythisch ausgerüstet sind.

Mit Season 2 gewähren Tiefen über Stufe 8 allerdings weitere Belohnungen – sogar hin bis zu vergoldeten Wappen, wenn man Tiefen auf Stufe 11 abschließt.

Daher wurde die Schwierigkeit auf ein Niveau reduziert, das dem entspricht, was Tiefen-Fans im besten Fall aus den Tiefen erhalten können – also heroische Ausrüstung, die im besten Fall vollständig aufgewertet wurde.

Was passiert eigentlich mit Brann? Brann Bronzebart wird euch auch in Saison 2 von The War Within begleiten – und er behält sogar sein bisheriges Level bei. Allerdings könnt ihr noch 20 weitere Level mit ihm erreichen, sodass Brann ein neues Maximal-Level von Stufe 80 besitzt. Gleichzeitig könnt ihr erstmalig auch als Heiler die Tiefen (effektiv) angehen und Brann in einen Tank verwandeln. Damit sind die Tiefen dann wirklich für alle Spezialisierungen und Spielstile geeignet.

