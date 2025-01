Die 5 härtesten Erfolge in World of Warcraft

Seit gestern habe ich den neuen Trailer von South of Midnight schon 12 Mal gesehen und fühle alles am Gothic-Folklore-Vibe

Ich habe 280 Stunden in ein Strategie-Spiel auf Steam versenkt: Es ist wie Game of Thrones im alten China und kostet gerade nur 15 € im Sale

11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Release: 11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Die allermeisten widmen sich diesem Erfolg also nur während der Content-Flauten zwischen zwei Erweiterungen oder großen Patches. Zum Glück hat Blizzard im Laufe der Jahre ein paar neue Methoden eingebaut, um relativ schnell alte Fraktionen nachholen zu können. So könnt ihr etwa bei Zeitwanderungs-Händlern häufig Ruf-Abzeichen günstig kaufen, die den Gegenwert von gleich mehreren Quests bieten – für einen sehr günstigen Preis.

Das größte Hindernis dürfte für Neulinge hierbei die Monotonie sein. Denn wer alte Ruf-Fraktionen auf das Maximum bringen will, muss sich mitunter viele Stunden mit trivialen Aufgaben herumschlagen, die oft nur einmal täglich bewältigt werden können. Das permanente, wiederholte Abschließen von Daily-Quests kann ziemlich auf das Gemüt schlagen und mag sich oft nach vergeudeter Zeit anfühlen – vor allem dann, wenn man gleichzeitig doch an aktuellen Inhalten arbeiten könnte.

Was ist das für ein Erfolg? Der Name des Erfolgs ist hier Programm. Ihr müsst mindestens 100 Ruf-Fraktionen (oder Ruhm-Fraktionen) auf einen ehrfürchtigen Ruf steigern. Aus welchen Erweiterungen die Fraktionen stammen, ist dabei nicht wichtig. Belohnt wird das mit einem schicken Reittier.

Hinweis: In diesem Artikel behandeln wir lediglich Erfolge, die ihr auch jetzt noch abschließen könnt. Gesperrte Erfolge oder Heldentaten aus früheren Erweiterungen, die man nicht mehr bekommen kann, sind in dieser Liste nicht zu finden.

Stalking in WoW: So leiden einige und so könnt ihr euch schützen

In WoW gibt’s eine neue PUG-Meta für heroische Raids, in der Edelsteine alle Heiler ersetzen

Erfolge, oder auch Achievements, gibt es in World of Warcraft wie Sand am Meer. Gerade auf einem neuen Account wird man alle paar Minuten mit irgendeinem Erfolg belohnt, der das festhält, was man gerade im Spiel erreicht hat. Doch einige dieser Achievements sind richtig schwierig zu erhalten. Entweder benötigen sie eine Menge Können, sehr viel Zeit oder sie sind mit anderen, besonderen Schwierigkeiten verbunden.

Welche Erfolge in World of Warcraft haben nur wenige geschafft? Wir zeigen euch 5 der härtesten Achievements, die kaum einer bewältigt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to