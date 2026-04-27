Spieler aus WoW bekommt Post von Blizzard: „Meine Mutter wird darüber nicht glücklich sein“

Ein Spieler aus World of Warcraft hat eine Nachricht von Blizzard bezüglich eines Verstoßes gegen die Nutzungsvereinbarungen des MMORPGs erhalten. Im Fokus der Mitteilung steht „deine Mom“.

Was ist das für eine Nachricht? Der Reddit-Nutzer peakbaggers hat eine Warnung von Blizzard bezüglich eines Verstoßes gegen die Nutzungsvereinbarungen von World of Warcraft erhalten. Im Fokus steht das Jäger-Pet des Spielers. In der Mitteilung heißt es:

Deine Mitspieler haben deinen ClassPet-Namen mehrfach wegen Verstößen gegen den Verhaltenskodex gemeldet. Infolgedessen haben wir ‚Yourmom‘ modifiziert. Als Inhaber dieses Accounts bist du für alle damit verbundenen Aktivitäten verantwortlich. Verwarnung von Blizzard, via Reddit

Der nicht ganz ernst gemeinte Kommentar von peakbaggers unter dem Screenshot der Verwarnung: „Meine Mutter wird darüber nicht glücklich sein.“

In einem späteren Kommentar erklärt er zudem, dass er mit seinem Jäger aktuell zwei tierische Begleiter nutzen würde: Banthar aus Burning Crusade ist schon ewig an seiner Seite und heißt „Yourdad“. Dafür gab’s nie eine Verwarnung. Dass der in „The War Within“ gezähmte Luchs „Yourmom“ heißt, war aus seiner Sicht nur logisch.

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„Die haben deine Mutter modifiziert“

Wie reagiert die Community? Obwohl der Post erst einige Stunden alt ist, haben sich unter diesem bereits mehr als 570 Daumen hoch und mehr als 160 Kommentare eingefunden. Mit dabei: diverse vergleichbare Erfahrungsberichte und manch ein „deine Mutter“-Witz.

Hapless_Wizard schreibt etwa auf Reddit: „Der Wichtel meiner Frau hieß Niple. Seit Blizzard ihr das weggenommen hat, will sie ihren Hexenmeister nicht mehr spielen.“

DarkImpacT213 berichtet indes auf Reddit: „Ich wurde auf meinem Todesritter für den Pet-Namen Bonesmasher gemeldet.“ SynestriaVI kann es in seiner Antwort nicht fassen: „Wild, dass Leute Todesritter für Pet-Namen melden, über die sie nicht einmal Kontrolle haben.“

scornedpatriot kommentiert auf Reddit: „Die haben deine Mutter modifiziert. Ich glaube, die haben dich nur veräppelt – das ist der Hammer.“

camellogic witzelt auf Reddit: „Ich schätze, diese Leute dachten, du hättest ihre Mutter gemeint … ein häufiges Missverständnis.“

Gualtieris hat es auch schon erwischt, seine Story auf Reddit: „Ja, ich wurde auch gesperrt, weil ihnen mein Pet nicht gefallen hat. Es ist schade, aber mein Krokodil, Crocodildo, wird für immer in Erinnerung bleiben.“

Seid ihr schon mal wegen etwas Vergleichbarem gemeldet worden? Wie heißen eure treuen Begleiter in WoW? Verratet es in den Kommentaren! Auch andere Azeroth-Helden haben von Blizzard bereits unschöne Nachrichten erhalten. Besonders bitter ist diese Story: WoW löscht Items aus 15 Jahren eines Spielers, dann gibt der Support eine dreiste Antwort