5 tolle Mounts aus dem WoW-Patch 11.1, die ihr ganz leicht farmen könnt

In Lorenhall gibt es viele neue Reittiere für World of Warcraft. 5 dieser neuen Mounts stellen wir euch vor und verraten, wie ihr sie bekommen könnt.

Patch 11.1 Lorenhalt ist live und lockt mit jeder Menge neuer Inhalte und einer frischen Saison. Doch auch für Sammler gibt es wieder jede Menge zu entdecken, denn eine Vielzahl neuer Reittiere hat sich im Update versteckt. Wir zeigen euch hier 5 neue Mounts, die ihr mit relativ wenig Aufwand farmen könnt. Das ist zwar manchmal mit ein bisschen Glück verbunden, benötigt aber recht wenig Können – ihr könnt also quasi immer „nebenbei“ an den Reittieren arbeiten.

Geborgene Flugmaschine des Goblingeldsacks

Das Reittier droppt vom Rare-Spawn „Müll des Garbagio“. Dieser seltene Feind hat keinen festen Spawn-Punkt, sondern kann immer dann erscheinen, wenn ein Schrotthaufen vollständig extrahiert wurde, also die Anzeige auf 500 / 500 springt.

Mit ein bisschen Glück droppt es schnell. Bildquelle: wowhead

Die Schrotthaufen könnt ihr auf der Karte von Lorenhall sehen, wenn ihr im Gebiet anwesend seid. Sie haben dort das Icon eines kleinen Mülleimers.

Es ist permanent ein Schrotthaufen aktiv. Sobald einer abgeschlossen wurde, dauert es nur rund 2 Minuten, bis der nächste verfügbar ist.

Auch wenn es möglich ist, die Anzeige im Alleingang auf 500 / 500 zu steigern, ist das mit einer Gruppe deutlich einfacher. Im Gruppenfinder sind in der Regel mehrere Gruppen, sucht einfach nach dem Begriff „Scrap“ – alternativ reichen aber auch 1-2 Freunde, um die Schrotthaufen als kleine Gruppe zu farmen.

Müll des Garbagio spawnt relativ selten und ihr habt nur einmal pro Tag eine Chance auf das Reittier. Nach dem ersten Kill des Tages könnt ihr es also auf sich beruhen lassen oder ihr wechselt auf einen Zweitcharakter.

Personalisierter Goblinverschrotter

Ein zweites Reittier könnt ihr indirekt aus der gleichen Quelle bekommen. Denn während ihr Schrotthaufen durchwühlt, bekommt ihr dabei eine neue Währung – „Leere Kaja’Cola-Dose“. Normalerweise bekommt ihr mehrere Hundert davon pro Schrotthaufen, sodass ihr schnell eine ordentliche Menge davon angesammelt habt.

In den Belohnungskisten gibt’s gerne mal das Mount. Bildquelle: wowhead

Jeweils 333 Dosen könnt ihr beim NPC Angelo Rostlaube gegen eine Kiste namens „Durchwühlter Schrotthaufen“ eintauschen. Diese Kisten enthalten in der Regel kleine Mengen an Währungen, wie etwa Gold, haben aber auch eine Chance auf ein besonderes Haustier – und eben ein Reittier, den „Personalisierter Goblinverschrotter“.

Die Chance auf dieses Reittier ist gering, ihr werdet also einige Kisten kaufen müssen. Die allermeisten Spielerinnen und Spieler scheinen aber spätestens nach ihrer 50. Kiste das Reittier zu erhalten – viele bekommen es schon deutlich früher in ihre Finger.

Dieses Reittier könnt ihr also quasi als zusätzlichen Bonus betrachten, während ihr den „Müll des Garbagio“-Rarespawn farmt.

Innovationsermittler

Dieses Reittier farmt ihr im Grunde auch „nebenbei“, während ihr Abenteuer in Lorenhall erlebt. Denn hin und wieder könnt ihr von den seltenen Feinden den Gegenstand „Diverse Mechanica“ ergattern. Das ist ein blaues Item, das auf den ersten Blick keinen Nutzen hat – aber ihr solltet auf jeden Fall daran festhalten!

25 Mechanica ist eine Menge – das kann eine Weile dauern. Bildquelle: wowhead

Denn jeweils 25 dieser Items könnt ihr gegen Haustiere und Reittiere eintauschen. Insgesamt stehen 3 Mounts zur Auswahl, wir wollen den Fokus aber auf den „Innovationsermittler“ legen. Diese graue Rakete im Stil der Goblins eignet sich perfekt, um abseits von Lorenhall durch die Luft zu düsen und einen explosiven Eindruck zu hinterlassen.

Die Händlerin „Skedgit Glutfransen“ findet ihr bei den Koordinaten 43 / 83 in Lorenhall. Womöglich müsst ihr erst ihre (kurze) Questreihe abschließen, falls sie euch gerade nichts verkaufen will.

Natürlich könnt ihr die Mechanica auch für eines der anderen Reittiere ausgeben, wenn die eher euren Geschmack treffen sollen.

Gobtrotter des Tiefenforschers

Ein Reittier, das ihr sehr schnell bekommen könnt, ist der Gobtrotter des Tiefenforschers. Das ist quasi das „Saison-Reittier“ für den Besuch der Tiefen.

Um das Mount zu bekommen, müsst ihr nach dem Start der 2. Saison einfach nach Dornogal reisen und Brann Bronzebart aufsuchen. Der Zwerg gibt euch eine Quest, seinen geliebten Hut wiederzufinden – was natürlich in einer Tiefe der Fall sein wird.

Das Tiefen-Mount bekommt ihr quasi geschenkt, wenn ihr die Saison startet. Bildquelle: wowhead

Nachdem ihr den Hut aus einer beliebigen Tiefe geborgen habt, erhaltet ihr das Reittier ohne weitere Umwege!

Wie auch schon in der ersten Saison könnt ihr noch weitere Skins und Anpassungen für den Gobtrotter freischalten. Das erledigt ihr über den Saison-Fortschritt für die Tiefen und den entsprechenden Händler.

Die Grundversion könnt ihr dank der Hut-Quest aber im Grunde „direkt mitnehmen“ – das ist quasi ein geschenktes Reittier, für das ihr kaum etwas erledigen müsst. Nur wer alle zusätzlichen Anpassungen will, wird viel Zeit in den Tiefen verbringen müssen.

A.S.M.R.-Prototyp

Das letzte Reittier in dieser Liste ist der A.S.M.R.-Prototyp, der ausgeschrieben „Automatischer Schallmaschinenresonator“ heißt.

Das Reittier ist ein seltener Drop von Chromkönig Gallywix, also dem finalen Boss im Raid „Die Befreiung von Lorenhall.“

Das Gallywix-Mount sieht richtig gut aus – das werden viele haben wollen. Bildquelle: wowhead

Im Gegensatz zu vielen anderen Reittieren droppt das Mount auf sämtlichen Schwierigkeitsstufen, also auch in der „LFR“-Variante. Ihr könnt euch also einfach mittels der Raid-Suche eine Gruppe für den Boss suchen und diesen umhauen, um eine Chance auf das Mount zu haben.

Das könnt ihr jede Woche mit so vielen Charakteren wiederholen, wie ihr zur Verfügung habt.

Wenn ihr nebenbei noch in einer „normalen“ oder „heroischen“ Raidgruppe unterwegs seid, habt ihr natürlich weitere Chancen auf das begehrte Mount.

Beachtet allerdings, dass die Drop-Chance für das Reittier relativ niedrig ist. Es kann also eine ganze Weile dauern, bis ihr dieses schicke Goblin-Flugmount in eure Finger bekommt. Es ist definitiv das Reittier mit der größten Glücks-Komponente in dieser Liste.

Falls ihr mit den eher mechanischen Reittieren aus Lorenhall nicht so viel anfangen könnt – keine Sorge. In The War Within gibt es viele unterschiedliche Reittiere, die einen eher natürlichen oder auch unheimlichen Look haben. Falls ihr eher auf solche Mounts steht, haben wir auch hier 5 Reittiere aus The War Within, die ihr ganz leicht farmen könnt.