WoW Patch 11.1: Welches Goblin-Kartell soll man auswählen?

In Patch 11.1 von World of Warcraft dreht sich alles um die Goblin-Kartelle. Doch welches ist das Beste? Wir verraten, was man wählen kann.

Lorenhall ist die Hauptstadt der Goblins und die sind bekanntlich in Kartelle aufgeteilt. Insgesamt 4 Kartelle könnt ihr in Patch 11.1 Lorenhalt antreffen und müsst euch direkt nach der Einführungsquest für eines der Kartelle entscheiden, dem ihr die Treue schwören wollt.

Doch welches Kartell ist das beste? Welche Belohnungen gibt es? Und ist die Entscheidung wirklich wichtig?

Damit ihr keine Angst haben müsst, einen großen Fehler begangen zu haben, erklären wir euch hier alles, was zu den Kartellen wichtig ist.

Was hat es mit den Kartellen auf sich? Kartelle sind im Grunde neue Ruhm-Fraktionen in Lorenhall. Ihr könnt bei ihnen Ruhm sammeln und dabei neue Belohnungen freischalten. Da die Kartelle allerdings sehr eingeschworen sind, könnt ihr immer nur einem Kartell zeitgleich dienen – die anderen verschmäht ihr vorerst. Nach einer kurzen Einführungsquest könnt ihr einem Kartell beitreten.

Wichtig: Bei den Kartellen gibt es keine Belohnungen, die sich auf die Kraft des Charakters auswirken. Es geht ausschließlich um kosmetische Belohnungen. Wenn ihr euch nur für „Power“ interessiert, ist die Wahl des Kartells vollkommen egal.

Goblin-Kartell in Lorenhall wählen – Das sind die Unterschiede

Insgesamt gibt es 4 Kartelle, zwischen denen ihr wählen könnt. Wenn ihr einem die Treue schwört, erhaltet ihr für diese Woche Aufgaben für dieses Kartell. Die Kartelle und ihre Belohnungen sind:

Bilgewasserkartell: Rote Farbe für das Goblin-Fahrzeug, ein rotes Hyänen-Reittier, einen Goblin-Roboter als Kampf-Haustier und ein Spielzeug, mit dem ihr einen Goblin-Laden in der offenen Welt öffnen könnt.

Rote Farbe für das Goblin-Fahrzeug, ein rotes Hyänen-Reittier, einen Goblin-Roboter als Kampf-Haustier und ein Spielzeug, mit dem ihr einen Goblin-Laden in der offenen Welt öffnen könnt. Dampfdruckkartell: Grüne Farbe für das Goblin-Fahrzeug, ein grünes Roboter-Flugreittier, eine grüne Hyäne als Kampf-Haustier und ein Spielzeug, das ein unendliches Noggenfogger-Elixir ist.

Grüne Farbe für das Goblin-Fahrzeug, ein grünes Roboter-Flugreittier, eine grüne Hyäne als Kampf-Haustier und ein Spielzeug, das ein unendliches Noggenfogger-Elixir ist. Schwarzmeer AG: Blaue Farbe für das Goblin-Fahrzeug, einen Goblin-Schredder als Reittier, einen kleinen, blauen Teufelssaurier-Roboter als Kampf-Haustier und ein Spielzeug, mit dem man über das Wasser gleitet (etwa um zu Angeln).

Blaue Farbe für das Goblin-Fahrzeug, einen Goblin-Schredder als Reittier, einen kleinen, blauen Teufelssaurier-Roboter als Kampf-Haustier und ein Spielzeug, mit dem man über das Wasser gleitet (etwa um zu Angeln). Venture Co.: Gelbe Farbe für das Goblin-Fahrzeug, eine gelbe Goblin-Rakete als Flug-Reittier, einen kleinen gelben Gorilla-Roboter als Kampf-Haustier und ein Kreissägenblatt-Spielzeug, das ihr auf andere Spieler-Charaktere schleudern könnt.

Ist die Wahl des Kartells wichtig? Nur in geringfügigem Maße. Die Wahl eines Kartells ähnelt der Wahl eines Paktes in Azj-Kahet. Es heißt im Grunde nur, dass ihr eure Kriegsmeute (also all eure Charaktere) für diese Woche in den Dienst eines bestimmten Kartells stellt. Wählt ihr mit einem Charakter ein Kartell, gilt das also für die ganze Kriegsmeute.

Die Wahl ist allerdings immer nur für eine Woche gültig. Nach dem nächsten wöchentlichen Reset, also am Mittwoch, könnt ihr ein anderes Kartell wählen. Ihr verliert dabei nicht den Ruhm, den ihr bereits angesammelt habt. Ihr könnt also nach und nach die verschiedenen Kartelle auf den maximalen Ruhm bringen, wenn ihr das möchtet. Mit Patch 11.1 hat sich vieles geändert – vor allem auch die Klassen, denn da gab es große Anpassungen.