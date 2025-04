Spieler aus WoW feiert den 20. Geburtstag seiner Gilde vollkommen allein, Community und Blizzard richten ihn auf

Wenn man über viele Jahre hinweg in einem MMORPG wie WoW Teil einer Gilde ist, dann kann es passieren, dass man irgendwann auf eine lange Liste von Charakteren schaut, die seit Ewigkeiten nicht mehr online waren. Das bedeutet aber nicht, dass man wirklich allein ist. Genau das zeigt jetzt eine schöne Community-Story aus Azeroth.

Was ist das für eine Geschichte? Der Reddit-Nutzer mit dem Namen Appropriate_Art_194 ist mit einem Charakter aus World of Warcraft seit über 20 Jahren Mitglied der Gilde „Death Before Dishonour“. Gegründet wurde die Gemeinschaft am 1. April 2005. Vor wenigen Tagen stand also das 20. Jubiläum auf dem Programm.

So richtig in Feierlaune war Appropriate_Art_194 aber nicht. Auf Reddit schreibt er mit einem weinenden Auge: „Gestern feierte meine Gilde ihr 20-jähriges Bestehen, und ich habe niemanden, mit dem ich es teilen kann, da ich seit Jahren das einzige verbliebene aktive Mitglied bin 🥲. Auf die guten Zeiten!“

Eine weitere schöne Community-Story aus Azeroth gibt es hier:

„Ihr alle hier seid die Besten“

Wie reagiert die Community auf den Post? Die über 7.600 Upvotes und mehr als 320 Kommentare zeigen zum einen, dass viele Spieler diese Situation nachvollziehen können. Zum anderen machen die vielen warmherzigen Reaktionen aber auch klar, dass man als Teil einer MMO-Community niemals wirklich allein ist.

Ormitosh gratuliert auf Reddit: „Ich salutiere dem Letzten, der noch steht.“

BringBackBoshi schreibt auf Reddit: „Es ist schon ein komisches Gefühl, die einzige Person in einer inaktiven Gilde zu sein. Es ist wie ein Zeugnis für eine Menge lustiger Zeiten und großartiger Abenteuer. Man fragt sich, was diese Leute heute machen, ob sie noch alle bei uns sind und so weiter.“

Euklidis ergeht es gerade ähnlich (via Reddit): „Ich war selbst schon in dieser Situation. Es ist ein bisschen so, als wäre man der letzte Überlebende einer Geisterstadt. Das einzige Überbleibsel des Lebens in einem von der Zeit verwüsteten Areal.“

RaysFTW erklärt auf Reddit: „Es ist ein trauriges Gefühl. Ich habe einen Haufen Leute auf meiner Freundesliste, von denen ich weiß, dass sie vor 15-20 Jahren in WoW waren, aber es ist schon so lange her, dass ich mich nicht mehr genau an sie erinnern kann.“

Doch nicht nur Spieler wenden sich mit ihren eigenen Geschichten und Gratulationen an Appropriate_Art_194. Es gibt auf Reddit auch eine Reaktion von den Entwicklern bei Blizzard: „Herzlichen Glückwunsch! Wir hoffen, dass sich dir bald wieder mehr Leute anschließen!!“

Die Reaktion des Spielers im folgenden Kommentar: „😮! Danke schön!! Wow, ich habe wirklich nicht mit so viel Zuspruch für diesen Beitrag gerechnet. Ihr alle hier seid die Besten.“

Wie sieht’s bei euch aus: Habt ihr eine ähnliche Erfahrung machen dürfen? Verratet es in den Kommentaren! Eine persönliche Anekdote vom ollen Karsten der ganz anderen Art könnt ihr hier nachlesen (keine Sorge, es geht erneut um ein MMORPG): „Meine Frau hat mich in einem Gewinnspiel zu Guild Wars 2 gewonnen“ – als Trostpreis, quasi