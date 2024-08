„Meine Frau hat mich in einem Gewinnspiel zu Guild Wars 2 gewonnen“ – als Trostpreis, quasi

Es ist mal wieder Anekdoten-Zeit! In diesem Special verrät MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz, warum er seine Frau durch ein Gewinnspiel für Guild Wars 2 kennengelernt hat und bis heute als der beste Trostpreis aller Zeiten bezeichnet wird.

Als ich das letzte Mal in Textform aus dem Nähkästchen plauderte, ging es um meine freiberufliche Zeit vor MeinMMO und Geschichten über schlüpfrige Superhelden. Heute geht es noch etwas weiter zurück, zu meinen Anfängen in der Videospiele-Branche.

Im Sommer 2009 landete ich als Praktikant in der buffed-Redaktion, die durch den anhaltenden Erfolg von World of Warcraft wuchs und gedieh. In den sechs Monaten in Nürnberg respektive Fürth lernte ich nicht nur eine Menge, ich traf auch viele tolle Menschen, die zu Freunden wurden.

Vom Praktikanten zum Ninja

Darunter waren mit Imke, Lars, Benny und Ramon gleich vier weitere Praktikanten, die mit großer Passion und Motivation ihren Weg in die Branche suchten. Wir fünf verstanden uns so gut, dass Imke uns einlud, abseits und nach der Praktikumszeit gemeinsam ihren bereits bestehenden Blog Ninjalooter.de auszubauen (der mangels Zeit heute nicht mehr gepflegt wird, aber immer noch online ist).

Als Karsten Scholz seinen Zeh in die Videospiele-Branche bekam, rockte gerade Wrath of the Lich King die WoW-Server – hier eine besonders ikonische Szene aus dieser Zeit:

Das kreative Bündnis zeigte schnell erste Ergebnisse. Im April 2010 ging beispielsweise der erste NinjaCast live, der sich mit jeder neuen Folge zunehmender Beliebtheit erfreute. Dazu kamen viele Artikel, aber auch besondere Projekte wie ein interaktiver Talentplaner für Guild Wars 2, ein 109 Online-Seiten starker Guide zu den Datacrons aus SWTOR oder Download-Vorlagen für das Gwint-Kartenspiel aus The Witcher 3.

Die Seite lief super. Parallel wuchs das Team, etwa durch Urgesteine der buffed-Community wie Haggy und Cala, aber auch durch den ehemaligen buffed-Redakteur Florian, der heute Head of PR bei THQ Nordic ist. Wenn es damals schon Patreon und Steady gegeben hätte, wären wir damals wahrscheinlich mit Ninjalooter und dem NinjaCast „All in“ gegangen.

Wie das Leben so spielt

Ninjalooter.de war also nicht nur ein kleiner Blog, über den ein paar Nasen im Monat per Zufall gestolpert sind. Wir machten uns einen Namen und das auch bei dem einen oder anderen MMORPG-Entwickler. So erklärt es sich, dass uns beispielsweise ArenaNet vor dem Launch von Guild Wars 2 mit drei Versionen des kommenden Online-Rollenspiels versorgt hat, die wir in unserer Community verlosen durften.

Das Highlight war dabei natürlich der Hauptgewinn: die vollgepackte Collector’s Edition von Guild Wars 2. Die Aufgabe für alle, die am Gewinnspiel teilnehmen wollten: „Schickt ein Foto mit euch und der Vervollständigung des Satzes „Ich habe die Collector’s-Edition verdient, weil …“

Normalerweise hätte Imke die Einsendungen empfangen und für die Auswertung gesammelt. Da sie zu dieser Zeit jedoch im Urlaub war, bin ich eingesprungen. Also trudelten bis zur Deadline fast minütlich immer neue Werke aus der Community ein, ein Bild kreativer als das andere.

Die Collector’s Edition von Guild Wars 2 konnte sich sehen lassen.

Ein Gewinnspiel verändert alles

Eine wirklich nett inszenierte Bilder-Collage, die sich um drei Haustiere und ihr Frauchen drehten, fiel mir besonders ins Auge. Da ich die E-Mail-Adresse kannte, fasste ich ein Herz und dankte der Teilnehmerin für ihren Beitrag. Wie es sich mit den tierischen Rackern lebt und ob sich der Hund mit den beiden Katzen verträgt, wollte ich wissen. Ich selbst hatte auch ein felines Geschwisterpärchen.

Auf eine sympathische Antwort und neuen Fragen folgten weitere E-Mails. Ein paar Tage später saßen wir das erste Mal zusammen im Skype. „Wie, du wohnst in Leipzig? Ich sitze in Berlin!“ Wir mussten uns treffen. Wir verliebten uns. Mittlerweile sind wir seit fast zwölf Jahren zusammen und haben zwei tolle Kids.

Für die Collector’s Edition von Guild Wars 2 oder die beiden normalen Versionen hat es am Ende aber nicht gereicht. Ich war also so etwas wie der Trostpreis, was sie mir natürlich bis heute immer mal wieder lächelnd unter die Nase reibt. Falls ihr mehr über mich wissen möchtet, schaut doch hier vorbei: Unser neuer MMORPG-Experte stellt sich vor: „Hallo, ich bin der Karsten“