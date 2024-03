Unser neuer MMORPG-Experte stellt sich vor: „Hallo, ich bin der Karsten“

Das Team von MeinMMO hat Zuwachs bekommen! Karsten Scholz wird sich in Zukunft dem Thema der MMORPGs annehmen. Warum der erfahrene Redakteur für diese Aufgabe brennt und wie es um seine Erfahrungen in dem Genre bestellt ist, das verrät er euch am besten selbst.

Hach, das Genre der Online-Rollenspiele. Über kein anderes Thema schreibe und rede ich so gern und ausgiebig, und zwar schon seit … oje, ich bin alt … 15 Jahren. Zuerst als Praktikant bei buffed. Dann als freiberuflicher Autor für zum Beispiel buffed, Gamersglobal, GameStar oder auch die WoW-Zeitschriften MMO Pro und PC Games MMORE (sowie diverse Sonderhefte). Und in den vergangenen neun Jahren durfte ich festangestellt für buffed und die PC Games MMORE schreiben, Podcasts aufnehmen und Videos produzieren.

Das MMORPG-Thema war dabei gleichermaßen ein Türöffner in die Branche sowie ein Garant für regelmäßige Aufträge und schließlich auch die Festanstellung beziehungsweise meine neue Aufgabe bei MeinMMO. Und das passt wie die Faust meines Untoten-Schurken aufs Auge eines Allianz-Zwergs.

Denn obwohl ich bereits seit fast vier Dekaden zocke (angefangen auf dem NES sowie dem C64; mit Spaß an fast allen Genres), sind meine denkwürdigsten, magischsten, fesselndsten und emotionalsten Momente eng mit Online-Rollenspielen verknüpft.

Von hier aus schreiben Karsten, Mini-Lichkönig und Mehrunes Dagon ihre Texte für MeinMMO.

Von Azeroth bis Tamriel und darüber hinaus

Meine erste große Liebe war World of Warcraft, der ich irgendwann im Frühling 2005 verfallen bin – und das ich bis heute regelmäßig spiele. Aktuell aber eher die Classic-Saison der Entdeckungen als Dragonflight. Meine Gesamtspielzeit dürfte – über alle Charaktere (natürlich nur Horde!) und Versionen hinweg – an der 3-Jahres-Marke klopfen. Am meisten Meilen habe ich mit meinem glatzköpfigen Schurken Creep zurückgelegt.

Wie ein Stück Heimat fühlt sich aber auch Tamriel an. Seit der Beta verfolge ich The Elder Scrolls Online nun schon. Speziell die Story-Inhalte aus den Kapiteln spiele ich Jahr für Jahr mit großer Freude – und zwar stets mit meiner Nachtklinge, die am Launch-Tag das Licht der Fantasywelt erblickt hat.

Diese Khajiit-Nachtklinge begleitet Karsten seit dem Launch von Elder Scrolls Online.

Die Beta von Final Fantasy 14 hatte ich indes verpasst. Aber in die mangelhafte Ursprungsversion aus 2010 konnte ich kurz reinschauen. So richtig los ging es dann mit dem Launch von A Realm Reborn, und natürlich musste es wieder ein flinker Nahkämpfer sein. Den Mönch spiele ich bis heute am liebsten. Dank des vollgepackten Spielejahrs 2023 hänge ich in der aktuellen Endwalker-Erweiterung zwar einige Updates zurück, doch möchte ich diese Lücke bis zum Launch von Dawntrail im Sommer unbedingt füllen.

Abseits der großen Drei konnte ich in den vergangenen 19 Jahren in so gut wie jedes wichtige Online-Rollenspiel zumindest eine zweistellige Anzahl von Stunden reinspielen, oft sogar deutlich länger. So habe ich zum Beispiel Guild Wars 2 (die besten Mounts des Genres!) über einige Jahre redaktionell begleitet, für Titel wie Star Wars: The Old Republic, Black Desert, Blade & Soul, Lost Ark und Tera jeweils Tests, Guides sowie Nachtests geschrieben und mich an den frischen Quests von The Secret World sowie an der tollen Atmosphäre in Herr der Ringe Online erfreut.

Persönliche Eckdaten und Vorlieben

MMORPGs kennt der Karsten also wie seine Westentasche. Und was muss man sonst noch wissen? Nun, hier ein paar Eckdaten für etwas mehr Kontext:

Beste Errungenschaft : Stolzer Papa von zwei Jungs (2 und 8 Jahre alt).

: Stolzer Papa von zwei Jungs (2 und 8 Jahre alt). Lieblingsspiele (abseits von MMORPGs) : Portal, The Witcher 3, Warcraft 3

: Portal, The Witcher 3, Warcraft 3 Zockt aktuell: Against the Storm, Baldur’s Gate 3, The Thaumaturge, Persona 3 Reload

Against the Storm, Baldur’s Gate 3, The Thaumaturge, Persona 3 Reload Lieblingsfilme: „Herr der Ringe“-Trilogie, Matrix, Mad Max: Fury Road, The Dark Knight

„Herr der Ringe“-Trilogie, Matrix, Mad Max: Fury Road, The Dark Knight Lieblingsserien : Babylon 5, Star Trek: TNG, Game of Thrones, Firefly

: Babylon 5, Star Trek: TNG, Game of Thrones, Firefly Themenpark oder Sandbox : Themenpark

: Themenpark PvE oder PvP : PvE

: PvE Free2Play oder Buy2Play : Buy2Play (gerne mit Abo und dafür ohne Shop oder andere Mikrotransaktionen)

: Buy2Play (gerne mit Abo und dafür ohne Shop oder andere Mikrotransaktionen) Star Trek oder Star Wars : Beides!

: Beides! Aktuelle Plattformen : PC, PlayStation 5, Nintendo Switch

: PC, PlayStation 5, Nintendo Switch Größte MMORPG-Hoffnung: Ashes of Creation

Auf eine großartige gemeinsame Zeit!

All meine eben beschriebenen Erfahrungen und Vorlieben werde ich ab jetzt also in meine Arbeit bei MeinMMO einfließen lassen, um neue Online-Rollenspiele während ihres Starts und darüber hinaus zu betreuen, mit euch erinnerungswürdige Anekdoten zu teilen, über das Genre allgemein zu diskutieren oder um euch über kommende Projekte auf dem Laufenden zu halten.

Und so wie ihr mich über meine Artikel kennenlernen werdet, so möchte ich natürlich auch euch kennenlernen. Gebt mir unter meinen Texten also gern Feedback im Kommentarbereich und teilt dort eure Meinungen, Gedanken und Wünsche.

Auf eine großartige, gemeinsame Zeit!