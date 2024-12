Blue Protocol war zwar ein Reinfall, doch macht der Konzern hinter LoL ein MMO-Spinoff mit neuem Namen

Im Januar 2025 wird Blue Protocol, das Anime-MMORPG von Bandai Namco, in Japan offline gehen. Das Universum des Spiels soll jedoch in einem Spinoff weiterleben.

Was ist das für ein Spinoff? Seit August 2024 ist klar, dass das ambitionierte Anime-MMORPG von Bandai Namco niemals im Westen erscheinen wird. Im Januar 2025 sollen die Server von Blue Protocol dann auch in Japan offline gehen.

Doch wusstet ihr, dass sich parallel zur PC-Version auch ein PC/Mobile-Ableger mit dem Namen Blue Protocol Mobile in der Entwicklung befand? Der sollte in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Konzern Tencent entstehen und durchlief zuletzt im heimischen Markt einen Closed-Beta-Test (via massivelyop.com).

Blue Protocol wirkt in den Trailern wie ein spielbarer Anime:

Neuer Name, neues Glück?

Was ist noch bekannt? Neue Anmeldungen für kommende Tests finden jetzt im Dezember statt. Mittlerweile haben die Verantwortlichen jedoch den Titel des Spiels geändert (via bpm.bkrgame.com). Star Resonance, so der neue Name, soll aber weiterhin in der Welt Regnas von Blue Protocol spielen und ein MMO-Spinoff für PC sowie Mobile-Geräte (mit Crossplay) werden.

Auf dem YouTube-Kanal Chan ist vor ein paar Tagen ein Trailer zu Star Resonance live gegangen, der vom Anime-Stil her auch zu Blue Protocol gehören könnte. Es soll beim Gameplay und der Geschichte jedoch deutlich Unterschiede zum PC-MMORPG geben.

Ebenfalls klar: Mit Tencent steht hinter dem Projekt einer der größten Konzerne der Welt. Dem Unternehmen gehört League of Legends, es dominiert den Mobile-Markt in China, besitzt mit WeChat eine Super-App und ist an vielen westlichen Gaming-Firmen wie Epic Games, Funcom oder Larian beteiligt.

Ob Star Resonance nur in China erscheinen wird oder ob zu einem späteren Zeitpunkt ein globaler Launch folgen soll, ist derzeit unklar. In beiden Fällen dürfte das Mobile-Spinoff von Tencent aber nicht das gewesen sein, auf das viele Fans gehofft hatten: Fans trauern um das neue MMORPG Blue Protocol, haben eine Hoffnung