WoW hat gerade den schlimmsten Grind in der Geschichte des ganzen Spiels

Ein Grind in World of Warcraft ist so kräftezehrend, dass die meisten in WoW schon vor der ersten Belohnung aufgeben. Nur Gold-Farmer freuen sich.

In World of Warcraft gibt es viele Belohnungen, die hinter unterschiedlichen Herausforderungen stecken. Eine benötigen Talent, andere benötigen Glück – und manche einfach extrem viel Zeit. Wenn Zeit erforderlich ist, dann spricht man zumeist von einem Grind, weil die immer gleichen Aufgaben wiederholt werden müssen. Für eine Handvoll Belohnungen aus Patch 11.1 Lorenhalt ist dieser Grind nun ausgeartet: Diverse Mechanica sind der wohl schlimmste PvE-Grind in der Geschichte des Spiels.

Was macht man mit Diversen Mechanica? Diverse Mechanica sind eine Währung in Lorenhall, auch wenn sie nicht im „Währung“-Fenster angezeigt werden, sondern landen in eurem Inventar. Bei zwei verschiedenen Händlern könnt ihr die Mechanica eintauschen – für jeweils 25 davon erhaltet ihr eines von 3 Reittieren, für 5-10 erhaltet ihr eines von 6 verschiedenen Pets.

Das Problem: Diverse Mechanica sind so selten, dass man Wochen oder Monate konzentriert farmen muss, um auch nur ein paar der Belohnungen zu erhalten. Selbst wenn man alles andere in Lorenhall bereits erreicht hat, wird man nur einen Bruchteil der notwendigen Diversen Mechanica besitzen.

Wie kommt man an Diverse Mechanica? In der Theorie gibt es Diverse Mechanica („Miscellaneous Mechanica“) aus mehreren Quellen in Lorenhall:

Alle seltenen Feinde („Rare Spawns“) haben eine geringe Chance von 1-2 %, eine Diverse Mechanica zu hinterlassen. Bei den Elite-Rares ist die Chance leicht erhöht.

Überquellender Müllcontainer (ab Ruhm-Stufe 13) hat eine Chance von ca. 1 %, eine Diverse Mechanica zu enthalten.

Die Paragon-Kisten der Goblin-Fraktionen haben eine Chance, 1-2 Diverse Mechanica zu enthalten.

Gold-Farmer freuen sich über dicke Belohnungen

Die einzigen, die sich über diese Art von Grind so richtig zu freuen scheinen, sind Gold-Farmer mit einer Armee von Zweitcharakteren und sehr, sehr viel Zeit. Denn die seltenen Feinde können nicht pro Account, sondern pro Charakter einmal täglich geplündert werden. Wer also 50 Charaktere auf Stufe 80 hat, kann in die verschiedenen Rares 50-mal pro Tag farmen und hat so ein vielfaches der Chancen auf die Diversen Mechanica. Das ist extrem zeitaufwändig, kann sich aber lohnen.

Durch diese massive Anzahl an Chancen, lassen sich pro Tag mehrere Diverse Mechanica erhalten. Die Reittiere und Pets, die damit gekauft werden können, lassen sich für mehrere Millionen Gold im Auktionshaus verkaufen und sind damit ein relativ effizienter Grind, um Gold im Spiel zu verdienen.

So reagiert die Community: Im Subreddit von WoW ist man sich einig, dass Diverse Mechanica der schlimmste Grind in langer, langer Zeit ist – wenn nicht sogar in der Geschichte von World of Warcraft. Einige der Kommentare:

„Ich habe in 4 Wochen exakt 2 davon gesehen, mit hunderten von Rare-Kills, maximalem Kartell-Ruf, ich mache echt alles. Es ist sehr schlecht. Das ist ein viel größerer Grind als es sein müsste – besonders, wenn du keine Armee von Twinks hast.“ – glamdr1ng

„Heilige Scheiße, ich wusste gar nicht, dass das eine Währung ist. Ich habe bisher nur eines davon bekommen und dachte, das wäre ein Teil für das Auto oder so.“ – Jagermonstruo

„Ich habe entschieden, dass dies und der Ruf der Düsternisverschmolzenen zwei Ruf-Grinds sind, an denen ich keine Zeit verschwenden will. Es gibt so viel anderes zu tun und für diese beiden habe ich einfach keine Zeit.“ – goblocker

Klar ist, dass dieser Grind zu den härtesten gehört, die World of Warcraft in den letzten Jahren gebracht hat. Wer alle Belohnungen will, wird wohl viele Monate in Lorenhall verbringen – schon lange, wenn die nächste Erweiterung „Midnight“ live ist. Zumindest dann, wenn Blizzard nichts ändert.

