PvE-MMORPG startete erfolgreich auf Steam, jetzt verrät es seine Wurzeln und die Wertungen fallen in den Keller

Mit einem neuen Update hat Pantheon: Rise of the Fallen erstmals PvP-Server erhalten. Die kommen bei vielen Spielern des MMORPGs gar nicht gut an. Die Wertungen auf Steam fallen immer tiefer.

Was stört an den neuen PvP-Servern? Bereits zur Ankündigung der PvP-Server von Pantheon: Rise of the Fallen gab’s einige Kritik aus der Community. Spieler kritisierten etwa, dass man durch die neuen Welten vom bisherigen PvE-Fokus wegrücken und Entwickler-Kapazitäten ans PvP verlieren würde, obwohl es noch mehr als genug Baustellen auf den Early-Access-Servern gibt, die zeitnah behoben werden sollten.

Wenn man sich aktuelle Community-Diskussionen anschaut, scheinen die jetzt mit Update 0.16.217 erschienenen PvP-Server in einem ebenfalls eher frustrierenden Zustand live gegangen zu sein.

bumblewacky schreibt auf Reddit: „Es ist nicht gut. Es gibt keinen Schutz innerhalb der Städte, sodass die Leute am Spawn, in der Bank, beim Crafting usw. attackiert werden. Der Schutz-Timer nach dem Tod ist auch nicht lang genug, um sich zu heilen und es aus der Stadt zu schaffen, bevor man wieder erwischt wird.“

Madnessx9 klagt auf Reddit: „Ich bin nicht vertraut mit dem Spiel, kam im PvE bisher nur auf Stufe 5, aber ich bin jetzt neu im PvP gestartet und sehe überall kleine Gank-Gruppen umherstreifen. Das sieht nicht so aus, als ob PvP Spaß machen wird, es sei denn, man ist an Tag 1 gestartet und hat es ganz schnell auf eine hohe Stufe geschafft.“

Arel203 kritisiert auf Reddit: „Die Tatsache, dass sie überhaupt Zeit darauf verwendet haben, bedeutet, dass das Spiel keine klare Vision hat und sie an diesem Punkt einfach nur Scheiße an die Wand werfen.“

Der Early-Access-Trailer von Pantheon:

Early Access im freien Fall

Wie wirkt sich der Release der PvP-Server aus? Ein Teil der Community findet also die Ausweitung des Spiels auf PvP doof. Ein anderer Teil gibt den neuen Servern eine Chance und erlebt dort vor allem Frust. Klar, dass sich das in den Rezensionen auf Steam widerspiegelt.

Zur Erinnerung: Die standen kurz nach Early-Access-Start bei durchschnittlich 80 Prozent. Danach fielen die Wertungen zunehmend negativer aus, weil sich immer mehr Baustellen sowie Probleme offenbarten. Durch den Release der neuen PvP-Server hat man nun den bisherigen Tiefpunkt erreicht. Die Wertungen aus den vergangenen 30 Tagen stehen nur noch bei 64 Prozent positiv (via Steam).

Spürbar mehr Spieler konnte man durch die neuen PvP-Server zudem nicht ins MMORPG locken. Zur Prime-Time am Abend sind weiterhin um die 2.500 bis 2.800 Steam-Nutzer gleichzeitig in Pantheon online (via steamdb.info).

Was erwartet mich auf den PvP-Servern eigentlich? Die Regeln der neuen Welten sehen wie folgt aus:

PvP ist nur auf PvP-Servern verfügbar und wird nicht auf den bestehenden PvE-Servern aktiviert.

Es gibt kein Klassenbalancing für PvP. Einige Klassen werden sich im PvP mächtiger fühlen als andere. Ihr entscheidet, wie und was ihr spielen wollt.

Dies ist ein gesetzloses Land. Es wird keinen GM-Support für umkämpfte Inhalte geben.

Ihr könnt nur gegen Spielercharaktere kämpfen, die sich auf eurer Charakterstufe befinden, plus-minus 5 Level. PvP-Kämpfe sind zudem erst ab Stufe 5 möglich.

Das allgemeine Inventar kann von anderen Spielern geplündert werden; ausgerüstete Ausrüstung bleibt bei eurer Leiche.

Der Kampfzustand zwischen Spielern endet nach 10 Sekunden, wenn sie keinen PvP-Schaden erleiden. Schaden und Heilung im PvP-Kampf werden anders skaliert als im PvE-Inhalt. Es gibt kein Friendly Fire zwischen Spielern der gleichen Gruppe oder Gilde.

Spieler, die nicht in eurer Gruppe oder Gilde sind, werden standardmäßig als Angriffsziel verwendet. Ihr könnt STRG + Linksklick drücken, um sie defensiv anzuvisieren.

Wenn Spieler im PvP-Kampf sterben, erhalten sie einen Stärkungszauber, der sie für 90 Sekunden immun gegen PvP-Kämpfe macht.

Die Wahl von Server-Shards ist auf PvP-Servern deaktiviert.

Was muss ich noch zu Pantheon wissen? Als MeinMMO im Mai 2016 das erste Mal über Pantheon: Rise of the Fallen berichtete, war bereits klar, dass sich das neue Online-Rollenspiel von Branchen-Veteran Brad McQuaid (EverQuest, Vanguard: Saga of Heroes) an Fans klassischer MMO-Erfahrungen für den PC richten soll, und zwar mit einem Fokus auf PvE-Gruppenherausforderungen.

Das Team von Visionary Realms blieb dieser Maßgabe über all die Jahre treu, und das auch, als der federführende Branchen-Veteran im November 2019 verstarb, im Alter von gerade einmal 50 Jahren. Und genau dieser oldschoolige Ansatz kam anfangs bei vielen Spielern der Early-Access-Version richtig gut an. Übrigens gibt’s bereits einen Plan für die nächsten Inhalts-Updates: PvE-MMORPG startete stark auf Steam, schwächelt jetzt – Roadmap 2025 soll es richten, Spieler sagen, das wird nix