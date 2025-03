Neues MMORPG startet auf Steam erfolgreich, weil es nur auf PvE setzt – Das soll sich bald ändern

Pantheon: Rise of the Fallen ist erfolgreich in den Early Access auf Steam gestartet, was zu großen Teilen an der oldschooligen MMORPG-Erfahrung und dem reinen PvE-Fokus liegen dürfte. Letzterer Schwerpunkt soll jedoch bald eine zusätzliche Alternative erhalten.

Was haben die Entwickler angekündigt? Im neuen Update-Post der Entwickler (via Steam) kündigt das Team von Visionary Realms an, dass man die für den Early-Access-Start erstmal zurückgehaltenen PvP-Server am 2. April 2025 live schalten möchte.

Im Folgenden erfahrt ihr, was ihr zu den PvP-Servern von Pantheon: Rise of the Fallen wissen müsst:

PvP ist nur auf PvP-Servern verfügbar und wird nicht auf den bestehenden PvE-Servern aktiviert.

Es gibt kein Klassenbalancing für PvP. Einige Klassen werden sich im PvP mächtiger fühlen als andere. Ihr entscheidet, wie und was ihr spielen wollt.

Dies ist ein gesetzloses Land. Es wird keinen GM-Support für umkämpfte Inhalte geben. Es liegt an euch, diese Welt zu gestalten. Ordnung oder Chaos? Die PvP-Gemeinschaften haben es in der Hand.

Ihr könnt nur gegen Spielercharaktere kämpfen, die sich auf eurer Charakterstufe befinden, plus-minus 5 Level.

PvP-Kämpfe sind ab Stufe 5 möglich.

Das allgemeine Inventar kann von anderen Spielern geplündert werden; ausgerüstete Ausrüstung bleibt bei eurer Leiche.

Der Kampfzustand zwischen Spielern endet nach 10 Sekunden, wenn sie keinen PvP-Schaden erleiden.

Schaden und Heilung im PvP-Kampf werden anders skaliert als im PvE-Inhalt.

Es gibt kein Friendly Fire zwischen Spielern der gleichen Gruppe oder Gilde.

Spieler, die nicht in eurer Gruppe oder Gilde sind, werden standardmäßig als Angriffsziel verwendet. Ihr könnt STRG + Linksklick drücken, um sie defensiv anzuvisieren.

Wenn Spieler im PvP-Kampf sterben, erhalten sie einen Stärkungszauber, der sie für 90 Sekunden immun gegen PvP-Kämpfe macht.

Die Wahl von Server-Shards ist auf PvP-Servern deaktiviert.

Hier der Early-Access-Trailer von Pantheon:

Mehr Optionen können doch nicht schaden, oder?

Was bedeutet das PvP-Update für den PvE-Fokus? Auf den ersten Blick eigentlich gar nichts, da es auf den bestehenden PvE-Servern weiterhin kein PvP geben wird. Wer sich die PvP-Hardcore-Erfahrung von Pantheon geben will, muss auf die neuen PvP-Welten ausweichen. Es ist also eine zusätzliche Option, die keine direkte Auswirkung auf PvE-Fans hat.

Auf den zweiten Blick könnte man jedoch durchaus argumentieren, dass die neuen PvP-Inhalte indirekt Auswirkungen auf die PvE-Server haben. Diese binden nämlich Entwickler-Kapazitäten, die man auch dafür hätte nutzen können, um die zahlreichen bereits vorhandenen Baustellen mit einem möglichst großen Team anzugehen.

Wie bewertet die Community die Ankündigung? Dieser Gedankengang spiegelt sich auch in den Diskussionen der Spieler wider.

Puzzleheaded-Plenty1 schreibt in seinem Post auf Reddit etwa: „Sie müssen aufhören zu expandieren und sich darauf konzentrieren, das zu verbessern, was sie bereits haben. Anstatt grandiosen Visionen nachzujagen, sollten sie das aktuelle Spiel polieren, optimieren und balancieren. Sie sollten den Barden einführen, die Implementierung der bereits geplanten Klassen abschließen und dafür sorgen, dass das Spiel reibungslos läuft.“

kajidourden sieht auch noch viel Luft nach oben (via Reddit): „Für diesen Punkt im Entwicklungszyklus ist noch zu viel unvollendet. Ich habe die Zeit, die ich damit verbracht habe, genossen, aber wenn ich ehrlich bin, sehe ich nicht, dass es jemals fertig auf den Markt kommt.“

BentheBruiser klagt auf Reddit: „Dieser Fokus auf PvP ist so verdammt dumm. Das Spiel lebt oder stirbt mit seinen PvE-Inhalten und seiner Fähigkeit, PvE-Fans anzulocken. Derzeit versagt es an dieser Front. Die Steam-Charts für Spieler sind letzten Monat um 25% gesunken. Diesen Monat sind sie bereits um fast 10% gesunken. PvP wird sie nicht zurückbringen.“

Wie geht’s Pantheon derzeit? Der Early-Access-Start des PvE-MMORPGs verlief richtig gut, mit „sehr positiven“ Rezensionen und Einnahmen in Höhe von fast 4 Millionen Euro. Die Zahlen sinken jedoch. Die Rezensionen der vergangenen 30 Tage waren nur noch „Ausgeglichen“, was die Gesamt-Durchschnittswertung auf „Größtenteils positiv“ (79 Prozent positive Bewertungen) gesenkt hat.

Was die Spielerzahlen auf Steam angeht, konnte man den Peak vom Early-Access-Start (6.908 gleichzeitig aktive Spieler) nicht mehr erreichen. Der 24-Stunden-Peak steht bei 3.415 gleichzeitig aktive Spieler.

Was muss ich noch zu Pantheon wissen? Als MeinMMO im Mai 2016 das erste Mal über Pantheon: Rise of the Fallen berichtete, war bereits klar, dass sich das neue Online-Rollenspiel von Branchen-Veteran Brad McQuaid (EverQuest, Vanguard: Saga of Heroes) an Fans klassischer MMO-Erfahrungen für den PC richten soll, und zwar mit einem Fokus auf PvE-Gruppenherausforderungen.

Das Team von Visionary Realms blieb dieser Maßgabe über all die Jahre treu, und das auch, als der federführende Branchen-Veteran im November 2019 verstarb, im Alter von gerade einmal 50 Jahren. Und genau dieser oldschoolige Ansatz kam anfangs bei vielen Spielern der Early-Access-Version richtig gut an. Pantheon spielt sich quasi wie ein modernes EverQuest: Ein neues, richtiges PvE-MMORPG ist auf Steam gestartet, hat 80 % positive Reviews und die Spielerzahl steigt