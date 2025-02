Neues PvE-MMORPG ist „sehr positiv“ auf Steam gestartet, hat bereits fast 4 Millionen Euro eingenommen

Die Entwickler von Pantheon: Rise of the Fallen haben ein neues „Early Access Update“ veröffentlicht und dabei die bisherigen Verkaufszahlen des MMORPGs verraten.

Was verrät das Update? Im neuen Post auf pantheonmmo.com verraten die Entwickler von Visionary Realms, dass man seit dem Early-Access-Start am 13. Dezember 2025 fast 100.000 Einheiten von Pantheon: Rise of the Fallen verkaufen konnte.

Bei einem Preis von 38,99 Euro pro Einheit dürften schon jetzt bis zu 3,9 Millionen Euro Umsatz zusammengekommen sein. Gar nicht schlecht für ein Online-Rollenspiel, das auf eine sehr lange sowie turbulente Entwicklung zurückblickt, sich dabei mehrfach den Unmut von Spielern zugezogen hat und technisch recht verstaubt an den Start gegangen ist.

Der Trailer zum EA-Start von Pantheon:

Der Druide ist die nächste Klasse

Was schreiben die Entwickler noch? Ein Erfolg sei der EA-Start aber auch, so die Entwickler, weil man sich über alle Rezensionen auf Steam hinweg ein „sehr positiv“ sichern kann, mit 81 Prozent positiven Bewertungen. Seit EA-Start habe man an den folgenden Bereichen gearbeitet:

Mit dem Launch und den plötzlich deutlich höheren Spielerzahlen kamen eine ganze Reihe neuer Fehler und Baustellen ans Licht. Die wurden mit höchster Priorität bearbeitet.

Am 6. Februar 2025 fand der Wechsel auf Unity 6 statt. Der Engine-Wechsel sorgte ebenfalls für unvermeidliche Probleme. Gleichzeitig sind die Entwickler sehr zufrieden damit, wie sich das Update etwa auf die dramatisch verbesserte Atmosphäre in den Dungeons auswirkt.

Durch den erfolgreichen Start konnte man das Team erweitern.

Die Entwickler planen für die absehbare Zukunft mit einem wöchentlichen Update-Rhythmus. Die Entwickler arbeiten derzeit unter anderem an der Druiden-Klasse, einer verbesserten PvP-Erfahrung und eine Überarbeitung der Spielerfahrung niedrigstufiger Charaktere.

Was muss ich zu Pantheon wissen? Als MeinMMO im Mai 2016 das erste Mal über Pantheon: Rise of the Fallen berichtete, war bereits klar, dass sich das neue Online-Rollenspiel von Branchen-Veteran Brad McQuaid (EverQuest, Vanguard: Saga of Heroes) an Fans klassischer MMO-Erfahrungen für den PC richten soll, und zwar mit einem Fokus auf PvE-Gruppenherausforderungen.

Das Team von Visionary Realms blieb dieser Maßgabe über all die Jahre treu, und das auch, als der federführende Branchen-Veteran im November 2019 verstarb, im Alter von gerade einmal 50 Jahren. Und genau dieser oldschoolige Ansatz kommt bei vielen Spielern der Early-Access-Version richtig gut an. Pantheon spielt sich quasi wie ein modernes EverQuest: Ein neues, richtiges PvE-MMORPG ist auf Steam gestartet, hat 80 % positive Reviews und die Spielerzahl steigt