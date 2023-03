Neues MMORPG galt 8 Jahre als die große PvE-Hoffnung – Doch das neue Gameplay sieht furchtbar aus

Pantheon: Rise of the Fallen ist ein MMORPG, das seinen Fokus voll auf PvE und Gruppenspiel legt. Aufgrund der Ausrichtung und des bekannten Entwicklers Brad McQuaid machten sich viele Spieler seit 2014 große Hoffnungen. Doch das neuste Gameplay enttäuscht.

Was hat es mit dem Spiel auf sich? Brad McQuaid, der schon an EverQuest und Vanguard: Saga of Heroes entscheidend mitgearbeitet hatte, kündigte 2014 sein neues MMORPG an. Das sollte an Old School Spiele anknüpfen und einen großen Fokus auf die soziale Komponente legen:

Es wird 14 verschiedene Klassen zum Start geben.

Die Level-Phase soll lang und nicht überspringbar sein.

Quests werden nicht durch leuchtende Ausrufezeichen markiert, sondern man muss mit den NPCs sprechen. Viele Quests sollen zudem nicht alleine abschließbar sein, sondern eine Gruppe benötigen.

Die Erkundung der Welt und versteckte Geheimnisse sollen eine Rolle spielen.

Schon zu Release soll es 15 Dungeons geben, die alle mindestens zwei Stunden Spielzeit kosten, wenn ihr sie bewältigen möchtet.

Viele Spieler konnten sich mit den Ideen sofort identifizieren und setzten große Hoffnungen in das Spiel. Doch die Entwicklung verlief zäh und der Tod von Brad McQuaid im Jahr 2019 warf das Projekt ebenfalls zurück. Erst im Januar 2023 gab es erste Pre-Alpha-Tests für die Spieler, die zuvor im Crowdfunding unterstützt haben. Die Inhalte durften jedoch nicht gezeigt werden.

Was ist jetzt neu? Der YouTuber PantheonPlus hat nun die Erlaubnis bekommen, Gameplay zeigen. In knapp zwei Stunden präsentiert er einige Kämpfe mit einer Gruppe von Spielern, Inhalte der offenen Welt und das Kletter-Feature. Doch das gezeigte Gameplay bekommt Kritik.

Hier könnt ihr euch den Livestream anschauen:

“Es sieht aus wie ein Spiel für die PlayStation 2”

Was wird kritisiert? Als erster großer Kritikpunkt wird von vielen die Grafik genannt. Diese sieht im aktuellen Pre-Alpha-Stadium sehr altbacken aus. Im MMORPG-reddit vergleichen Spieler diese mit Titeln aus den frühen 2000ern wie Old School RuneScape oder Spielen auf der PlayStation 2.

Doch auch das Gameplay kommt nicht gut an. Dass man etwa für ein Skelett in der offenen Welt 6 Spieler und knapp 90 Sekunden Kampfzeit benötigt, bezeichnet ein Nutzer als “das langweiligste Spielgefühl überhaupt”.

In den derzeitigen Zügen erinnert Pantheon etwas an Embers Adrift, ein Indie-PvE-MMORPG, das letztes Jahr erschienen ist. Auch dort gibt es den Fokus auf das Gruppenspiel, eine eher schwache Grafik und sehr langsame Kämpfe.

Für besonders viel Irritation sorgt aber, dass dieses Gameplay das Ergebnis von knapp 8,5 Jahren Entwicklungszeit ist. Auch inhaltlich hat das MMORPG längst nicht so viel vorzuweisen, wie sich viele Spieler erhofft hatten.

Ein Screenshot aus dem Kampf gegen das Skelett aus dem Livestream.

Gibt es auch Lob? Ja. Unter dem YouTube-Video selbst finden sich viele positive Kommentare, was wohl auch daran liegt, dass sich dort vor allem Fans des Spiels sammeln.

So wird etwa das Gruppenspiel gleich mehrfach lobend erwähnt. Hier sei es wichtig, sie richtig zu positionieren und abzustimmen, wann wer welche Fertigkeiten einsetzt. Die generelle Gruppendynamik sei eine der großen Stärken von Pantheon.

Auch die Grafik, einige Bugs und fehlende Inhalte wurden damit verteidigt, dass sich das Spiel schon enorm weiterentwickelt habe und noch in einer Pre-Alpha befände. Somit gäbe es noch genug Zeit, für den nötigen Feinschliff zu sorgen.

Gleich mehrfach wird es als kommender Nachfolger von EverQuest gefeiert.

Was sagt ihr zu Pantheon: Rise of the Fallen? Spricht euch das Gameplay an und habt ihr weiterhin große Hoffnungen? Oder geht das MMORPG eher in eine falsche Richtung? Schreibt es gerne in die Kommentare.

