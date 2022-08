4 der größten MMORPGs bekommen nächste Woche neue Inhalte

Diese Woche gab es viele Neuigkeiten in der Welt der MMORPGs. Vier der größten Genrevertreter bekommen nächste Woche große Updates und ein neues Mittelalter-MMORPG startete seine offene Alpha.

Die Highlights der Woche:

Der Aufreger der Woche: Der riesige Streamer Asmongold wurde in WoW wegen angeblichem Echtgeld-Handel gebannt und dann sehr schnell wieder freigegeben. Spieler regen sich seither darüber auf, dass Twitch- und YouTube-Größen bevorzugt behandelt werden.

Die Diskussion der Woche: World of Warcraft soll mit der Dragonflight-Erweiterung jeder Klasse einen Battle Rez schenken, also einen Skill, mit der sie Verbündete im Kampf wiederbeleben kann. Das kommt nicht bei allen gut an.

Den Trailer zur neuen ESO-Erweiterung seht ihr hier:

Mittelalter-MMORPG startet Alpha und Weltraum-MMORPG verkündet baldigen Release

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Auch für den Steam-Launch von Guild Wars 2 gibt es einen neuen Trailer:

Was passierte bei den MMORPGs in Entwicklung?

Das sind die News dieser Woche im Überblick. Was ist denn euer persönliches Highlight? Habt ihr in dieser Woche sonst noch etwas Cooles erlebt? Oder haben wir womöglich etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Spieler gehen unfassbar aufwändigen Weg in einem MMORPG, nur um geschützte Noobs richtig hart wegzuklatschen