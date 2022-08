5 Dinge, die ihr über den neuen DLC und Update 35 wissen müsst

Alles, was ihr zu The Elder Scrolls Online wissen müsst – in 2 Minuten

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Die geplanten Änderungen im Kampfsystem waren ein großes Thema in Diskussionen. Von vielen Seiten wurde Unmut über die Planung geäußert. Mehr dazu könnt ihr in unserem Beitrag erfahren:

Außerdem werdet ihr auf ganz neue Kreaturen in ESO treffen: den Pangrit. Sie werden als kleine, bestienartige Geschöpfe beschrieben, die mit den Hadoliden zusammen leben. Sie erinnern optisch an die bereits bekannten Guar.

Der neue Verlies-DLC erscheint am 22. August 2022 für PC/Mac & Stadia. Für Xbox und Playstation findet der Release am 06. September 2022 statt.

