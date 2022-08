Lost Ark fixt den nervigsten Bug der letzten 4 Wochen – „Der Ausgleich dafür ist etwas mager“

Beim MMORPG Lost Ark gab es in den letzten 4 Wochen Probleme mit dem „Powerpass“-System. Damit lassen sich neue Charaktere direkt ins Endgame hieven. Doch das Problem ist noch nicht ganz behoben. Was ihr jetzt beachten solltet und welche Belohnungen es als Ausgleich gibt, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Lost Ark ist darauf ausgelegt, mehrere Charaktere hochzuziehen, denn die unterschiedlichen Spielweisen bieten hohen Wiederspielwert. Dafür bietet das MMORPG Powerpässe an: Level- und Gearscore-Boosts, die einen Charakter direkt in Endgame bringen.

So funktioniert der Powerpass in Lost Ark: Alle wichtigen Details

Ihr bekommt sogar immer mal wieder welche geschenkt, die meisten müsst ihr aber kaufen.

Doch das System ist kaputt und war die letzten Wochen deaktiviert. Nun wird es schrittweise reaktiviert und zumindest die kostenlosen Powerpässe funktionieren wieder:

Kostenloser Vern-Pass

Kostenloser Punika-Pass

Die kaufbaren Pässe sind weiterhin deaktiviert, doch diese beiden funktionieren jetzt wieder. Für den System-Ausfall lässt Lost Ark ein paar Belohnungen als Ausgleich springen.

Die Voraussetzungen für die Belohnung und von welchen Problemen manche Spieler nach der Reaktivierung berichten, zeigen wir euch auf MeinMMO.

„Punika Wachstums-Unterstützungspaket“ – Aber nicht für alle

Wie komme ich an die Ausgleichs-Belohnungen? Lost Ark beschreibt 2 Situationen, die euch für den Ausgleich qualifizieren:

Ihr habt ab dem 23. Juli bis zur Reaktivierung eine Quest abgeschlossen, die einen kostenlosen Powerpass verteilt (Ealyns Geschenk oder Berver‘s Freund)

Ihr hattet einen unbenutzten kostenlosen Powerpass in der Zeit im Inventar und habt euch im Zeitraum des Fehlers mindestens einmal im Spiel eingeloggt

Das „Punika Wachstums-Unterstützungspaket“ bietet folgende Items:

Auswahltruhe I: Sprungstein Kl. 3

Antike Platinmünze (20.000 Silber)

Auswahltruhe I: Fusionsmaterial Kl. 3

Zerstörungskristall-Beutel

Wächtersteinkristall-Beutel

Ehrenfragment-Beutel (L)

Die Items solltet ihr in eurem Universallager zu finden sein. Für einen Ausgleich musste ein Powerpass übrigens in eurem Inventar sein – ein Pass in der Mailbox reicht nicht aus.

Auf Reddit wird die Reaktivierung direkt munter diskutiert (via reddit.com). Dafür, dass man fast 4 Wochen keinen neuen Charakter mit kostenlosem Boost anfangen konnte, empfinden einige User die Belohnung als mies.

Warptwenty schreibt: „Hätte mehr Ausgleich erwartet, um ehrlich zu sein“. Kessarean sieht es ähnlich: „Der Ausgleich dafür ist etwas mager“.

Im selben Reddit-Thread haben auch einige User Probleme mit Powerpässen, die verschwinden oder nicht richtig eingelöst wurden.

Habt ihr in der Zeit, als das System deaktiviert war, einen der kostenlosen Pässe verwendet, dann geht jetzt auf den Charakter, den ihr boosten wollt und dann zu den Powerpass-Optionen. Hier findet ihr 2 Felder mit „Kaufen“ und „Nutzen“ – drückt auf „Nutzen“, um den verlorenen Pass zu verwenden.

