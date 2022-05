Lost Ark: Mit der neuen Klasse seid ihr Tank und DD – So spielt sich der Zerstörer

Alles, was ihr zu dem MMORPG Lost Ark wissen müsst – in 2 Minuten

Was sagt ihr zum Zerstörer? Lohnt es sich, einen Powerpass für ihn einzusetzen, um ihn ins Endgame zu bringen? Welche Klassengravur wählt ihr? Setzt ihr auf Krit oder lieber auf Verteidigung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Was macht die Gravur? Als zweite Option bietet euch Lost Ark die Klassengravur Gravity Training. Die Kritrate für Gravitationsfreisetzungs-Fähigkeiten ist dadurch um 10 % erhöht und der blaue Balken füllt sich deutlich schneller. Dadurch gelangt ihr schneller in den Gott-Modus und habt mehr Verteidigung.

Optimal ist das Set Licht der Erlösung, das allerdings aus seltenen Karten besteht. Somit wird es später teuer, lohnt sich aber. Das Set besteht aus Shandi, Azena und Innana, Nineveh, Wei, Balthorr und Thirain. Bei einem 6er-Set mit 30-teiliger Erweckung bringen euch die Karten 8 % mehr Heiligen Schaden und wandeln all euren Schaden in heiligen Schaden um.

