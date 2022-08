Bann von Asmongold aus WoW zeigt, wie sehr normale Spieler die Sonderstellung von Twitch-Streamern nervt

Asmongold ist einer der erfolgreichsten Streamer auf Twitch überhaupt, im Bereich MMOPRG und gerade bei WoW ist er führend. Gestern wurde er für 30 Tage von World of Warcraft gebannt, doch nur wenige Stunden später konnte er wieder in das MMORPG einloggen. Blizzard hatte seinen Bann aufgehoben. Die Diskussion um den Bann zeigt, wie sehr sich „normale Spieler“ an dieser Sonderbehandlung stören.

Wie groß ist Asmongold auf Twitch?

Es ist eine seltsame Situation, denn Asmongold ist „eigentlich“ mit 54.000 durchschnittlichen Zuschauern (2021) einer der größten Streamer auf Twitch überhaupt und war in Monaten, in denen neue MMORPGs erschienen, immer wieder der größte Streamer auf der Plattform überhaupt.

Allerdings streamt er zurzeit nicht auf seinem Hauptkanal „Asmongold“ mit 3,3 Millionen Followern – sondern auf einem Nebenkanal „Zackrawrr“, mit dem er nur etwa 10.500 Zuschauer im Schnitt erreicht.

Asmongold hat sich verstärkt auf seinen Nebenkanal zurückgezogen, weil ihm der Trubel um seinen Hauptkanal zu viel wurde und er sich mit der Situation überfordert fühlte, als sein Privatleben von Krisen durchschüttelt wurde.

Twitch-Streamer Asmongold ist dauerpräsent über YouTube

Warum wirkt er dann so präsent? Die eigentliche Reichweite erreicht Asmongold über die Plattform YouTube: „Editors“ schneiden aus seinen Twitch-Clips Teile heraus und veröffentlichen leicht konsumierbare Häppchen als „Video on Demand“ auf YouTube. Vorher taten die Leute das ohne seine Zustimmung, seit 2019 verdient Asmongold an diesen Videos mit.

Vor allem „Asmongold reagiert auf“-Videos sind populär: Asmongold schaut sich redaktionelle Videos von anderen an und kommentiert sie. Das ist für große YouTuber ein Weg, um mit minimalem Aufwand maximalen Gewinn zu erzielen.

Sogar Fans von Asmongold ist es auf YouTube manchmal zu viel Asmongold (via reddit):

Asmongold ist auf YouTube extrem präsent: Hier werden einem Nutzer 6 Videos von ihm vorgeschlagen.

Über YouTube ist Asmongold allgegenwärtig: Täglich erscheinen auf seinen eigenen Kanälen Videos, wo er auf aktuelle Themen reagiert und sich dazu äußert. Zudem gibt es noch Fan-Kanäle, die ebenfalls erfolgreich Videos über ihn erstellen, indem sie Twitch-Clips ausschneiden.

Wenn man sich allgemein für MMORPGs interessiert, entsteht durch den YouTube-Algorithmus schnell der Eindruck, Asmongold sei omnipräsent. Weil er eine polarisierende Art und Erscheinung hat, wird über ihn häufig sehr emotional gesprochen: Leute mögen oder verabscheuen ihn.

Blizzard bannt den größten Twitch-Streamer zu WoW wegen Echtgeld-Handel: „Ich habe nichts Falsches getan!“

Spieler glauben: Wären sie an der Stelle von Asmongold, wären sie 30 Tage gebannt geblieben

Das zeigte der Bann nun: Blizzard bannte Asmongold am 16.08. wegen „Real Money Trading“ für 30 Tage. Er beteuerte sofort seine Unschuld.

Nur wenige Stunden später wurde der Bann aber wieder aufgehoben: Asmongold hatte seinen Account wieder.

In Kommentaren auf YouTube und auf Gaming-Seiten wird diese Sonder-Behandlung von Asmongold kritisiert. Spieler glauben: Wären sie gebannt worden, hätten sie die 30 Tage absitzen müssen. Aber jemand wie Asmongold müsse nur laut rufen und schon schaue Blizzard erneut auf den Fall und entbanne ihn.

Auf YouTube heißt es:

„Stellt euch vor, ihr werdet zu Unrecht gebannt und habt keine Millionen Zuschauer.“

„Das Problem ist: Das könnte leider jedem Spieler passieren, und nicht alle von uns sind große Streamer und deshalb sind unsere Chancen in so einer Situation entbannt zu werden, einfach nicht existent.“

„Ein Streamer wird fast sofort entbannt. Ein normaler Spieler, der 15 Jahre lang WoW spielt, und nie Gold gekauft oder an irgendeinem Boosting teilgenommen hat, ist einfach am Arsch.“

Auf MeinMMO sagt Nutzer MathError:

Ich bin mir 100% sicher, jeder normale Spieler wäre nie so schnell entbannt worden wie Asmongold bei dem „gleichen falschen Grund“: Hier hat einer bei Blizzard gelesen: „Asmongold“ – Lass lieber noch mal drauf schauen, und „Tada – entbannt.“ Jeder andere Spieler wäre wohl bis zum 30. September gebannt geblieben. MeinMMO-Leser MathError

Man sieht also, dass viele WoW-Spieler das Gefühl haben, Blizzard misst mit zweierlei Maß und behandelt Streamer besser.

Das Video zeigt, wie Asmongold wieder in WoW einloggt. In den Kommentaren beklagen Nutzer, dass es ihnen nie so gehen würde wie ihm.

Das steckt dahinter: Wer schon mal in einem Spiel gebannt wurde, kennt das Gefühl der „Ohnmacht“, denn häufig erhält er nur Formbriefe als Antwort, ohne detaillierte Begründung.

Ein „Bann“ ist ein Albtraum für jeden MMORPG-Spieler, denn dadurch verliert er das Ergebnis von Monaten oder gar Jahren an investierter Zeit. Für manchen Hardcore-Spieler ist es ein Gefühl, als hätte er seine Heimat verloren.

Dass ein Twitch-Streamer wie Asmongold, der ohnehin schon umstritten ist, sich hier innerhalb von Stunden aus der Situation befreien kann, wirkt unfair.

Das Problem, dass Firmen erst bannen und später genau draufschauen, kennt man auch von Twitch. Auch Twitch nimmt Banns häufig bei großen Streamern zurück, wenn sich nur genügend Leute über den Bann empören:

