WoW-Spieler will Auktionshaus-Monopol aufbauen, kauft 800.000 Items, bereut es sofort

Ein großer Plan in World of Warcraft geht gehörig schief. Statt eines großen Monopols hat ein Spieler nun einen riesigen Haufen Schrott.

Mit Patch 9.2.7 ging vor einigen Tagen das wohl letzte Update von Shadowlands live. Neben neuen Regeln zum Boosting gab es auch eine gravierende Änderung an den Aktionshäusern, denn die sind jetzt regionsübergreifend. Manch ein Spieler witterte hier die große Chance, ordentlich Gold zu machen – und verzockte sich. Das Ergebnis ist ein Inventar, das aus allen Nähten platzt.

Was ist mit dem Auktionshaus passiert? Patch 9.2.7 hat die Auktionshäuser für Verbrauchsgüter miteinander verbunden. Alle Realms in Europa teilen sich nun ein Auktionshaus, zumindest bei Gegenständen wie Handwerksmaterialien oder Konsumgütern wie Tränken und Fläschchen. Dadurch gibt es viel mehr Angebot, aber gleichzeitig auch viel mehr potenzielle Kunden – je nach Realm hat das Vor- oder Nachteile für die Preise.

Spieler wollte den „feuchten Traum eines Anarcho-Kapitalisten“ leben

Die Umstellung des Auktionshauses hat bei einigen Spielerinnen und Spielern den Drang geweckt, doch stärker in diese Mechaniken einzusteigen und sich eventuell sogar ein Monopol aufzubauen. Denn wenn man alle Ressourcen einer bestimmten Kategorie besitzt, kann man den Preis diktieren – so zumindest der verlockende, grundlegende Gedanke. Ein Gedanke, dem auch der Reddit-Nutzer „Federal_Pop_9580“ (im Spiel „Nashadar“) zum Opfer fiel.

Was ist dann passiert? Nashadar hat echtes Geld für zwei WoW-Marken ausgegeben und die dann in Gold umgewandelt, um anschließend sämtliche Ressourcen aus 4 Kategorien aufzukaufen:

Leinenstoff

Wollstoff

Seidenstoff

Robuster Stein

Mit seinem Gold kaufte er sämtliche verfügbaren Materialien aus diesen Regionen auf – und hatte damit scheinbar das Monopol für sich.

Warum ist das gescheitert? Gleich aus mehreren Gründen. Zum einen ist der Markt für die gekauften Ressourcen extrem nischig. Es handelt sich dabei um Low-Level-Ressourcen, die kaum jemand braucht – höchstens Sammler, die alte Rezepte als Transmog-Vorlage herstellen wollen. Gleichzeitig sind all diese Ressourcen extrem einfach zu farmen, wenn man sie denn benötigt. Sie droppen quasi beim Leveln, daher besitzen die meisten Charaktere ohnehin genug davon.

Was ist jetzt das Problem? Der Inventarplatz. Denn Nashadar hat sich über 800.000 Gegenstände gekauft, die nun in seinem Postkasten auf die Abholung warten. Das ist eine Menge, die schier unmöglich zu managen ist. Immerhin sind die meisten Items in Stapeln zu je 200 verfügbar, aber selbst dann sind es noch immer 4.000 Stapel an „nutzlosen“ Ressourcen, die niemand will. Bei einem durchschnittlichen Inventar mit knapp 130 Plätzen, müsste er sehr, sehr lange zwischen Briefkasten und Auktionshaus hin- und herrennen, nur um die Angebote wieder in den Markt zu bringen.

Möchtegern-Monopolist sucht Hilfe bei Blizzard: Als Federal_Pop_9580 seinen Fehler erkennt, sieht er keine andere Chance, als ein Ticket an Blizzard zu schreiben und zu hoffen, dass sie sich um das Problem seines verstopften Postkasten kümmern können. Darin heißt es (übersetzt):

In der vergangenen Nacht kam eine der besten Änderungen am Auktionshaus in die World of Warcraft, die Öffnung des regionsweiten Marktes. Ich dachte, ich wäre klug gewesen und habe 40 Dollar für WoW-Marken ausgegeben, um mir den feuchten Traum eines Anarcho-Kapitalisten zu erfüllen: Komplette Kontrolle über Angebot und Nachfrage von Leinenstoff, Wollstoff, Seidenstoff und Robuster Stein. Ich bin gescheitert. Wie Illidan selbst einmal sagte: „Es kann keinen Auserwählten geben“. Ich habe versucht, der Auserwählte zu sein und scheiterte daran zu verstehen, welche Belastung [800.000+] Items sind – etwas, das kein Mensch in diesem Spiel haben sollte. Ich flehe Euch an, Game Master, bitte beseitigt meinen kleinen „F*uck up“ und beseitigt meinen Fehler. Wenn ihr diese horrende Menge an Auktionen und die dazugehörenden Items beseitigen könntet, wäre ich sehr dankbar. Euer dummer Nashadar

Community amüsiert sich köstlich: Wie zu erwarten kommt der Vorfall bei der Community gut an und sorgt für jede Menge spottende Kommentare:

„Einen Markt austricksen, für den es gar keinen Bedarf gibt. Ein perfekter „Big Brain Move“!“

„Keine Chance, dass Blizzard da einen Rollback für dich macht. Du hast dir das Bett bereitet, jetzt schlafe auch darin. Aber wenigstens hast du das gute Gefühl, dass es extrem weich mit 800.000 Stoffen gepolstert ist.“

„Als jemand, der selbst im Kundendienst arbeitet (nicht bei Blizzard): Bitte schreibt normale Tickets.“

Habt ihr auch schon versucht, ein Auktionshaus-Monopol zu errichten? Und hat das genau so gut geklappt wie in diesem Beispiel?