WoW Dragonflight: Talente könnt ihr bald noch einfacher wechseln als je zuvor

In World of Warcraft Dragonflight überarbeitet Blizzard, wann und wie ihr eure Talente ändern könnt. Alles wird einfacher – aber ein paar Einschränkungen bleiben.

Talente in World of Warcraft sind im Grunde seit ihrer Einführung ein großer Diskussionspunkt. War es in Vanilla noch normal, dass man Talentpunkte nur bei einem entsprechenden Klassenlehrer und nur gegen eine saftige Goldsumme neu verteilen kann, ist das im modernen „Retail“ ganz anders. Dort kann man Talente in jeder Ruhezone neu ausgeben und die Spezialisierung sogar an jedem Ort ändern.

Was ändert sich mit Dragonflight? Mit der nächsten Erweiterung Dragonflight wird nicht nur das Talent-System wieder hin zu einem Baum überarbeitet, sondern auch Anpassungen an den Regeln gemacht, wann und wo man die Talente ändern kann. Das geht später grundsätzlich überall in der offenen Welt, ganz egal, ob es sich dabei um eine Ruhezone handelt oder nicht. Auch während eines Raids können Talente angepasst und geändert werden.

Das Wechseln von Talenten, egal wie umfangreich das auch ist, benötigt dann aber eine gewisse „Zauberzeit“ von 5 Sekunden. So soll verhindert werden, dass Spieler etwa in einer PvP-Situation kurz aus dem Kampf entkommen und sofort ihre Talente anpassen.

Talente überall ändern – bald ist es möglich.

Wo kann man die Talente nicht ändern? Einige Beschränkungen beim Anpassen von Talenten bleiben jedoch. So ist es weiterhin nicht möglich, Talente während eines Kampfes zu ändern.

Auch nicht möglich ist das Ändern von Talenten innerhalb eines gewerteten Schlachtfelds oder während einer laufenden „Mythisch+“-Instanz. In diesen Fällen soll die Talentauswahl auch weiter fest sein, um Fairness zu erschaffen.

Hat das auch Nachteile? In gewisser Weise ja, denn Inschriftenkundler verlieren somit eine Einnahmequelle. Bisher waren Inschriftenkundler in der Lage, verschiedene Folianten herzustellen, die Charakteren das Neuverteilen von Talentpunkten auch außerhalb von Ruhezonen ermöglicht. Diese Einnahmequelle fällt nun weg, da in Dragonflight alle Charaktere diese Möglichkeit immer haben.

Inschriftenkundler hoffen demnach, dass es in Dragonflight ein paar coole neue Rezepte gibt, mit denen sich Gold verdienen lässt. Ein paar dieser Rezepte sind ein Segen für Rollenspieler, denn die können Zauber auf verbündete Charaktere abfeuern, um so coole Effekte zu erzielen.

Was haltet ihr von der Aufhebung dieser Talent-Einschränkungen? Ein guter Schritt zu mehr Freiheit oder hätte die Barriere bleiben sollen?