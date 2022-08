WoW: Patch 9.2.7 kommt schon nächste Woche – das steckt drin

Ein neuer Patch für World of Warcraft steht in den Startlöchern. Wir verraten euch, was im Update 9.2.7 von Shadowlands steckt.

Auch wenn die 4. Saison von World of Warcraft Dragonflight gerade erst angelaufen ist, hat Blizzard noch einen kleinen Patch vorbereitet, der ein paar kleine aber feine Features mit sich bringt. Der Patch 9.2.7 dürfte vor allem Auktionshaus-Fans begeistern und auch jenen einen Gefallen tun, die sich am Boosting-Spam gestört fühlen.

Was steckt im Patch? Eigentlich nur zwei Features, die aber einige Auswirkungen haben dürften.

Das Auktionshaus ist wieder Teil der WoW Companion App Aktuelle Auktionen durchsuchen und einsehen. Bieten und Sofortkäufe abschließen. Nach bestimmten Auktionen suchen. Gegenstände zur Favoriten-Liste hinzufügen oder entfernen. Eigene Auktionen einsehen oder abbrechen.



Ein neuer Chat-Kanal für die Suche nach und das Anbieten von Diensten wie Schlachtzüge, Dungeons oder PvP-Aktivitäten: Handel (Dienste).

Dieser Kanal ist im Grunde für den Verkauf und die Suche nach Boosting-Angeboten. Wer andere Spieler gegen Gold durch Inhalte ziehen will, um ihnen etwa Erfolge, Ausrüstung oder auch Reittiere zu bescheren, hat dafür künftig einen festen Channel.

Das hat den Vorteil, dass andere Bereiche, wie das LFG-Tool, mit solchen Anfragen nicht mehr bombardiert werden und jeder, der daran kein Interesse hat, den Channel einfach ausblenden kann.

Zu guter Letzt soll damit der klassische Handels-Channel wieder für Items und Berufe genutzt werden.

An den bisherigen Regeln zum Boosting ändert sich nichts.

Es wäre durchaus möglich, dass im Patch noch ein paar „versteckte“ oder undokumentierte Änderungen stecken, aber darüber ist bisher nichts bekannt. Die Patch Notes fallen entsprechend dürftig aus und enthalten nur die beiden oben erwähnten Punkte.

Wann erscheint der Patch? Patch 9.2.7 geht am 17. August 2022 live, also bereits in der kommenden Woche mit den Wartungsarbeiten am Mittwoch.

Kommt da noch mehr vor Dragonflight? Das ist wohl eher unwahrscheinlich. Lediglich der Pre-Patch 10.0, der einige Wochen vor dem offiziellen Release von Dragonflight anstehen dürfte, wird noch vorher veröffentlicht. Ein Patch 9.3 ist nach aktuellen Kenntnisstand nicht geplant. Allerdings gibt es schon Hinweise darauf, dass ihr mit dem Pre-Patch in den Genuss kommen könnt, bereits einen Rufer der Dracthyr zu spielen – denn die haben erst kürzlich eine Pakt-Fähigkeit und sogar legendäre Gegenstände in der Alpha erhalten, die in den Regionen von Shadowlands genutzt werden können.

Was haltet ihr von der Einführung eines „Boosting“-Channels? Genau die richtige Lösung, um den Spam zu begrenzen? Oder sollte das alles gar nicht erlaubt sein?