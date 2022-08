WoW: Die nervigste Ressource bekommt ihr jetzt doppelt so schnell

Kosmischer Flux in World of Warcraft ist nervig – das sieht auch Blizzard ein. Die Droprate wurde aus vielen Quellen um 100 % erhöht.

Ein großer Kritikpunkt von WoW: Shadowlands ist die Menge an unterschiedlichen Währungen mit verschachteltem Nutzen – wer nicht von Anfang an dabei war oder erfahrene Veteranen im Freundeskreis hat, kann kaum durch die ganzen Währungen blicken.

Besonders „Kosmischer Flux“ ist wichtig, da damit viele Endgame-Fähigkeiten zusammenhängen. Das Farmen davon hat Blizzard jetzt drastisch vereinfacht.

Wofür braucht man kosmischen Flux? Kosmischer Flux erfüllt aktuell in World of Warcraft eine ganze Reihe von Funktionen.

Zum einen braucht man den Flux, um legendäre Gegenstände herzustellen, zum anderen ist er der notwendige „Treibstoff“, um den Schöpfungskatalysator zu befeuern, der hochwertige Ausrüstung in Tier-Set-Teile umwandelt. Daher benötigen grundsätzlich alle Charaktere Kosmischen Flux, da immer mal wieder Items in Tier-Set-Teile umgewandelt werden.

Neu in Saison 4 ist auch die Möglichkeit, sämtliche Medien für die Seelenbande direkt auf Stufe 278 zu kaufen – dafür muss man aber stolze 10.000 Flux besitzen.

WoW: Parasitäre Systeme und wie sie unsere MMORPGs schlechter machen

Wie kommt man an kosmischen Flux? Kosmischen Flux gibt es aus vielen unterschiedlichen Quellen. Die größten Mengen gibt es in Torghast oder aus „Mythisch+“-Dungeons, aber geringere Mengen gibt es auch etwa im PvP, in Kisten aus Zereth Mortis oder täglichen Missionen dort.

Flux gibt es nun viel einfacher.

Was wurde nun geändert? Blizzard hat mit einem Hotfix die Mengen an kosmischem Flux aus vielen Quellen um satte 100 % erhöht – also verdoppelt. Das betrifft die folgenden Spielinhalte:

PvP-Belohnungen (Schlachtfelder, Arena)

Mythisch+

Raids

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Das bedeutet, eine „Mythisch+15“-Instanz gibt nun ungefähr 200 Flux anstatt wie bisher rund 100 Flux.

Was für Folgen hat das? Das Ergebnis dieser Änderung dürfte sein, dass Kosmischer Flux viel einfacher „nebenbei“ verdient wird, während man Inhalte spielt, die ohnehin relevant sind. Immerhin dreht sich in Saison 4 alles um die Raids und Dungeons, die mit neuer, aufgewerteter Ausrüstung locken.

Da haben viele Spieler schlicht keine Lust, ewig auf Zereth Mortis oder gar in Torghast rumzuhängen, nur um in anderen Bereichen dann effizienter zu sein.

Bedenkt bei alldem auch, dass Blizzard bereits vor einigen Wochen eine Option hinzugefügt hat, um kosmischen Flux von einem Charakter auf einen anderen zu verschieben. Dabei geht zwar ein Teil des Flux verloren, doch die meisten Spielerinnen und Spieler dürften auf ihrem Hauptcharakter sehr große Mengen an Flux angesammelt haben.

Was haltet ihr von der Änderung? Gut und sinnvoll? Oder ist es noch immer zu anstrengend, den Flux zu sammeln?