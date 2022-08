Der größte Twitch-Streamer zu WoW farmt seit 2 Jahren 3 Reittiere, schreibt Blizzard jetzt eine Nachricht

Der Twitch-Streamer Asmongold ist ein leidenschaftlicher Reittier-Sammler in World of Warcraft. Doch drei Mounts rauben ihm in WoW den letzten Nerv – und jede Motivation.

Asmongold ist der größte Streamer in Bezug auf World of Warcraft und nutzt diese Reichweite auch gerne mal aus, um ein bisschen Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen in World of Warcraft zu lenken. Eine seiner großen Leidenschaften ist das Sammeln von Reittieren – er hat mit eine der größten Sammlungen an Mounts überhaupt. Umso mehr ärgert es ihn, wenn es Reittiere gibt, die er einfach nicht bekommen kann.

Nach fast zwei Jahren Shadowlands hat er Blizzard nun eine Nachricht geschickt und einfach mal gefragt: Habt ihr euch dabei eigentlich irgendwas gedacht?

Um welche Reittiere geht es? Die Rede ist von den drei Nekrorochen-Mounts, die mit Shadowlands eingeführt wurden. Diese Mounts gelten als besonders selten und das liegt daran, dass man nur alle paar Tage eine Chance hat, sie zu erhalten. Die Reittiere stammen nämlich aus dem „Nekrorochenei“ („Necroray Egg“), welches es nur aus den Berufungs-Quests in Maldraxxus gibt – allerdings mit einer extrem geringen Dropchance.

Viele Spieler, die seit dem Launch von Shadowlands bereits zu jeder Gelegenheit diese Kisten farmen, haben noch kein einziges dieser Eier gesehen – und das, wo sie 3 Stück davon brauchen, um alle 3 Reittiere zu erhalten.

Was ist das Design-Ziel bei den Nekrorochen-Eiern, die aus den Berufungs-Kisten in Maldraxxus droppen? Ich habe inzwischen rund 170 dieser Boxen geöffnet und bisher 0 Eier erhalten und dachte, dass ich vielleicht nur wenig Glück habe. Online habe ich nachgeschaut und es gibt Leute, die mehr als 300 Kisten ohne ein einziges Ei geöffnet haben. Davon ausgehend, dass die Chance auf ein Ei irgendwo zwischen 1:50 und 1:100 liegt, müsste ein durchschnittlicher Spieler ein ganzes Jahr lang diese Berufungen farmen, falls alle Pakte gleich repräsentiert sind (Jeder, der es ernst meint, würde sich dabei dem Maldraxxus-Pakt anschließen, damit die „Töte Feinde im Schlund“ und „Sammle seltene Items“-Quests ebenfalls eine Maldraxxus-Kiste geben, da diese auf dem aktuellen Pakt basieren) um ein einzelnes Ei zu bekommen – ganz zu schweigen von den drei Eiern, die es braucht, um alle Reittiere zu erhalten. 365 Tage, geteilt durch 4 Pakte, und so weiter und so fort. Als jemand, der jedes einzelne Paragon-Reittier im Spiel gefarmt hat, das Farmen dieser [Nekrorochen-Eier im Speziellen] ist ein massiver Abstieg vom Rest auf negative Weise. Wenn ich mir die Kommentare auf wowhead anschaue, dann sehen andere Spieler das genau so. Wenn das tatsächlich das gewünschte Design ist, dann sei es eben so! Dann farme ich einfach weiter, lol. Allerdings erscheint es mir unpassend, dass man so eine Belohnung 3x sammeln muss, dafür dass es nur ein Recolor eines Reittiers ist, das es schon in Patch 7.3 auf Argus gab und man insgesamt 10-mal so viel dafür farmen muss. Ich will nicht wie ein Mount-Sammler wirken, der salty ist (das bin ich), weil er den Drop nicht bekommen hat, sondern lieber Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken und die ehrliche Frage stellen, weil ich glaube, dass es nicht beabsichtigt ist, wenn man die bisherigen Berufungs- und Paragon-Belohnungen betrachtet.

Im Stream fügte er dann nachher noch an:

Ich glaube nicht, dass die sich darüber wirklich Gedanken gemacht haben. Das haben die einfach halbherzig in diese Kiste gesteckt und nicht mehr darüber nachgedacht.

Community bettelt schon lange: Asmongolds Erfahrungen decken sich dabei mit vielen Spielern. Wenn man in den verschiedenen Foren oder einfach auf der „Nekrorochenei“-Seite von wowhead schaut, fallen die Kommentare dort ähnlich frustriert aus.

„Ich halte die Existenz dieser Eier für ein gerücht. Seit Release von Shadowlands habe ich unzählige dieser Kisten geöffnet, alles Fehlanzeige.“

„Das erste Ei hab ich ziemlich schnell bekommen, nach der 2. Kiste oder so. Nummer 2 habe ich gestern mit 297 Versuchen bekommen. Hoffentlich brauche ich für das dritte Ei nicht genau so viele Kisten.“

„Ich hasse es, diese Art von Typ zu sein, aber das hier ist wirklich Schmerz.

Ich hab jede einzelne Nekrolord-Berufungsquest auf mindestens einem Charakter gemacht, seit die Erweiterung gestartet ist, manchmal sogar auf 5 Charakteren gleichzeitig, trotzdem bisher 0 Eier erhalten.“

Es wäre durchaus möglich, dass Blizzard die Drop-Chance für diese Eier schlicht viel zu niedrig angesetzt hat, denn aktuell sind sie eines der am schwersten zu verdienenden Reittiere, die einen extrem hohen Zeitaufwand und dann noch jede Menge Glück benötigen.

Allerdings gibt es auch ein paar Spieler, die bisher wohl extremes Glück hatten und sogar mehr als 3 Eier erhalten haben. Diese Spieler wissen nämlich, dass aus dem 4. Ei (und allen folgenden) danach nur noch ein grüner Schleim schlüpft, der sich für einige Hundert Goldstücke verkaufen lässt.

Vielleicht brauchten die Entwickler ja nur einen Anstubser, um die Chance auf diese Eier zu ändern.

Habt ihr schon alle Reittiere der Nekrorochen bekommen? Oder wusstet ihr bisher gar nicht, dass es dort überhaupt Reittiere geben kann?

