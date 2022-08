Größter WoW-Streamer zur neusten Änderung Dragonflight: „Schaut nur, wie dumm Blizzard ist“

Ein Nerf in World of Warcraft Dragonflight lässt den Streamer Asmongold alle Hoffnung verlieren. Er fragt, „wie dumm denn Blizzard ist“ – und erntet viel Zuspruch.

Der Streamer Asmongold hat eine zwiespältige Beziehung zum MMORPG World of Warcraft. Auf der einen Seite liebt er das Spiel und hat ihm viele Jahre gewidmet, auf der anderen Seite ist er aber auch einer der größten Kritiker.

Eine der neusten Änderungen an der Alpha der kommenden Erweiterung „Dragonflight“ lässt ihn jedoch fassungslos erklären: „Schaut nur, wie dumm Blizzard ist.“

Was hat Asmongold kommentiert? In einem seiner letzten Streams schaute sich Asmongold die Änderungen an der Alpha von Dragonflight an. Vor allem an den Dracthyr wurde dort einiges angepasst, wie etwa die Fluggeschwindigkeit ihrer Volksfähigkeit. Asmongold kritisiert das scharf, als er den den „Vorher / Nachher“-Vergleich betrachtet:

Schaut nur, wie dumm Blizzard ist. (…) Das ist so langweilig. Wie Cringe. Wie ich sagte, die Änderung lässt mich mehr Hoffnung für Blizzard mit Dragonflight verlieren als irgendetwas anderes. Wenn sie das nicht [wieder] ändern, dann gehe ich davon aus, dass Dragonflight richtig beschissen wird.

Worum geht es bei der Änderung? Die Dracthyr in der Alpha von Dragonflight besitzen die „Soar“-Fähigkeit. Damit können sie quasi das Feature des Drachenreitens überall in der Welt benutzen, wenn auch in abgespeckter Version. Das bedeutete eine maximale Bewegungsgeschwindigkeit von bis zu 930 % – mehr als doppelt so schnell wie jedes Flugreittier. Blizzard hatte die Geschwindigkeit dieser Fähigkeit dann von 930 % auf ungefähr 640 % gedrosselt.

Damit ist „Soar“ noch immer deutlich schneller als ein episches Flugreittier, aber die Differenz fällt deutlich kleiner aus.

Das tatsächliche „Drachenreiten“ ist davon nicht betroffen, es geht lediglich um die Volksfähigkeit der Dracthyr.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Die Community stimmt Asmongold zu: Egal ob unter Asmongolds Video oder im Subreddit von World of Warcraft, die Meinung scheint weitestgehend einstimmig zu sein, dass Blizzard hier einen Fehler macht. Das „Fun detected“-Meme, das immer wieder benutzt wird, wenn Blizzard eine spaßige Mechanik abschwächt, wird häufig genutzt. Einige der Kommentare sind:

„Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass Blizzard gutes Feedback hasst und absichtlich dafür sorgt, dass [das Feedback] niemals umgesetzt wird.“

„Das gleiche ist mit Torghast passiert. Die Leute haben es in der Beta geliebt, es war schnell und spaßig. Dann haben sie es generft, es wurde langsam und langweilig.“

„Spieler: Die Mechanik macht so viel Spaß!

Blizzard: Das ist ein Problem.“

Blizzard: Das ist ein Problem.“ „Stell dir mal vor, du ruinierst ein Schlüssel-Feature einer Erweiterung, weil ein kleiner Teil der Spieler dann schneller zu altem Content navigieren könnte, lmao. Blizzard hat so den Bezug zur Community verloren, ich glaube nicht, dass sie sich davon nochmal erholen.“

Warum hat Blizzard das gemacht? Dass die „Soar“-Fähigkeit der Dracthyr abgeschwächt wurde, hat einen ganz klaren Grund, den Blizzard auch zuvor schon erklärt hatte: Dracthyr sollen in der offenen Welt keinen zu gravierenden Vorteil haben.

Eine Volksfähigkeit, die zu mächtig ist, passt dort einfach nicht hinein. Mitunter konnten Dracthyr mit fast der dreifachen Geschwindigkeit ganze Kontinente überbrücken, während Spieler auf epischen Flug-Reittieren viel länger benötigen.

Das würde Dracthyr zum einzig sinnvollen Volk machen, um Inhalte in der alten Welt zu erledigen – etwa Pet-Battles oder das Farmen von alten Raids. Keine andere Klasse könnte so rasch durch die Welt reisen und jedes andere Volk würde sich deutlich schwächer anfühlen.

Auch wenn Blizzard die Änderung begründet hat, kann Asmongold dieser Anpassung wohl nicht viel abgewinnen. Seine Hoffnung in Dragonflight scheint deutlich geschmälert zu sein, wenn Blizzard solche spaßigen Mechaniken drastisch abschwächt.

Wie ist eure Meinung dazu? Versteht ihr den Nerf? Oder seht ihr es wie Asmongold, dass so eine spaßige Fähigkeit erhalten bleiben sollte?

Asmongold kritisiert auch andere Dinge – er erklärte zum Beispiel, was mit den Raids in WoW nicht stimmt.